Pronostic Argentine Algérie : analyse, cotes et prono World Cup 2026

Argentine – Algérie : les deux équipes s’affrontent en World Cup 2026. Découvrez notre pronostic avec l’Argentine favorite à la victoire.

Informations clés Argentine en forme : 5 victoires consécutives, 14 buts marqués

Algérie revient en Coupe du monde après 12 ans

Messi et Mahrez : stars à surveiller pour chaque équipe

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité 76 416 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Argentine Lionel Scaloni Entraîneur Algérie Vladimir Petković

L’Argentine, championne du monde en titre, entame sa campagne pour conserver sa couronne en affrontant l’Algérie. L’Albiceleste arrive avec une dynamique impressionnante : cinq victoires consécutives, 14 buts marqués pour un seul encaissé. En face, l’Algérie fait son retour sur la scène mondiale après 12 ans d’absence, portée par des leaders comme Riyad Mahrez et Amine Gouiri. Les deux équipes souhaitent commencer ce tournoi par une victoire, mais l’Argentine affiche une confiance en béton armé.

Argentine à l’assaut d’un doublé mondial

Date Domicile Score Extérieur Résultat 10/06/2026 Argentine 3-0 Islande W 07/06/2026 Argentine 2-0 Honduras W 31/03/2026 Argentine 5-0 Zambie W 27/03/2026 Argentine 2-1 Mauritania W 14/11/2025 Angola 0-2 Argentine W

L’Argentine est en pleine forme. Cinq victoires de rang, toutes obtenues sans trembler. Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, avec un total de 14 buts marqués pour un seul encaissé. Leur défense est solide, et leur attaque, emmenée par Messi, Martínez et Álvarez, est un véritable rouleau compresseur. L’Argentine semble prête à défendre son titre.

Forme récente de l’Algérie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 11/06/2026 Bolivie 0-4 Algérie W 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie W 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay D 27/03/2026 Algérie 7-0 Guatemala W 10/01/2026 Algérie 0-2 Nigeria L

L’Algérie arrive en confiance après une victoire éclatante 4-0 face à la Bolivie. Avec trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, les Fennecs affichent une forme respectable. Leur attaque, menée par Mahrez, a également de quoi inquiéter. Néanmoins, une défaite 0-2 face au Nigeria rappelle que des failles subsistent.

Notre pronostic

Argentine et Algérie ne se sont jamais croisées récemment.

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