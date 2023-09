Pronostic Géorgie Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Espagne se méfie de la Géorgie

La Géorgie est une nation européenne en pleine progression. Cette montée en puissance vient à la fois de l’excellent travail de Willy Sagnol en tant que sélectionneur, mais aussi de l’épanouissement des joueurs géorgiens dans les plus grands championnats. Dernièrement, la Géorgie a remporté son groupe de Ligue des Nations et évoluera en Ligue B. De plus, lors du dernier championnat d’Europe espoirs, les Géorgiens ont montré de très bonnes aptitudes. Lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024 organisé en Allemagne, la bande à Sagnol a commencé par un match nul face à la Norvège d’Haaland (1-1). Victorieuse à Chypre (1-2), la Géorgie a ensuite subi un coup d’arrêt lors de son déplacement en Ecosse (2-0). Cette sélection s’appuie sur le talent de Khvicha Kvaratskhelia, intenable avec le Napoli, mais aussi sur celui du nouveau joueur de l’Ajax Georges Mikautdze (ex-Metz), du Bordelais Davitashvili ou du portier de Valence Mamardashvili.

En face, l’Espagne tente de relancer un nouveau cycle avec de la Fuente à sa tête. Le technicien espagnol a connu de la joie lors de la victoire en Ligue des Nations face à la Croatie mais ne peut pas se réjouir du début des éliminatoires de son équipe. En effet, la Roja a certes très bien débuté contre la Norvège (3-0) mais a ensuite connu une désillusion en Ecosse (2-0). Un nouveau faux-pas serait malvenu et pourrait compromettre les chances de qualification de l’Espagne. Pour parvenir à repartir de l’avant, de la Fuente s’appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve le capitaine Morata, les deux parisiens Fabian Ruiz et Marco Asensio, la tour de contrôle Rodri, le percutant Dani Olmo et les « Français » Laporte et Le Normand. Devant son public, la Géorgie s’attend à souffrir face à la domination espagnole mais pourrait placer quelques contres éclairs avec ses flèches offensives. De son côté, la Roja se méfie des talents géorgiens et ne veut pas revivre l’épisode écossais, mais il sera compliqué de s’imposer facilement en Géorgie.

