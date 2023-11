Pronostic Frosinone Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Frosinone creuse l’écart avec Empoli

Cette opposition entre Frosinone et Empoli met aux prises deux formations qui luttent pour le maintien. Promu cet été, les Canarini ont réalisé une entame intéressante qui leur a permis de prendre des points importants. Depuis quelques semaines, les protégés de Di Francesco rencontrent nettement plus de difficultés avec une seule victoire obtenue contre le Hellas Vérone lors des 6 dernières journées. Le week-end dernier, Frosinone pensait se diriger vers un nouveau succès puisqu’il menait 3-0 à Cagliari à la 70e minute. Finalement, les Sardes ont renversé le match en 20 minutes pour s’imposer (4-3). En milieu de semaine, les Canarini ont renoué avec le succès en s’imposant en Coupe d’Italie face au Torino, et à Turin (1-2). Lors de cette rencontre, les protégés de Di Francesco ont fait la différence lors de la prolongation par Reinier, prêté par le Real.

En face, Empoli avait tranquillement assuré son maintien l’an passé. Le club toscan connaît une entame délicate puisqu’il se retrouve déjà dans la zone de relégation. En effet, les hommes d’Andreazzoli occupent la 18e place à l’orée de cette journée avec le même nombre de points que le 1er non relégable, l’Udinese. Après une entame catastrophique, Empoli semblait un peu mieux, avec notamment une victoire obtenue contre la Fiorentina dans le derby (0-2). Toutefois, alors qu’ils avaient la possibilité de confirmer ce regain de forme, les Toscans se sont inclinés contre l’Atalanta Bergame (0-3). Sur 3 victoires et 1 nul à domicile, Frosinone devrait prendre le dessus sur Empoli pour accroître son avance à 8 points sur le 1er relégable. Un nouveau match à buts est possible.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

