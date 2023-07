Pronostic France Australie : Analyse, cotes et prono du match amical féminin

Pour cette dernière rencontre amicale des Bleues, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Australie – France

Une Australie ambitieuse

Qualifiée directement en tant que pays hôte, l’Australie nourrit de grandes ambitions lors de ce Mondial organisé sur son sol. De 2007 à 2015, les Matildas ont vu leur parcours s’arrêter au stade des quarts de finale, tandis qu’en France en 2019 elles se sont inclinées dès les 8es de finale. Porté par le soutien populaire (près de 50000 spectateurs attendus pour cette rencontre), la sélection australienne espère passer un cap lors de cette Coupe du monde. Depuis plus d’un an, les partenaires de l’excellente Sam Kerr se préparent avec des rencontres amicales. Après avoir connu un passage mitigé, les Australiennes ont fini fort en remportant 8 de leurs 9 dernières rencontres, s’inclinant seulement face à l’Écosse. Lors de cette excellente série, les Australiennes ont notamment dominé l’Espagne (3-2) et surtout l’Angleterre (0-2), championne d’Europe 2022. Ces performances montrent les progrès accomplis par cette formation à quelques heures du début d’un Mondial qu’elle espère triomphant.

La France passe un cap

L’équipe de France est souvent vue comme l’une des candidates au titre mais affiche bel et bien un palmarès vierge. En effet, les Bleus ont pour meilleur résultat au Mondial une demi-finale en 2011. C’est également à ce stade que les Bleues ont quitté le dernier championnat d’Europe organisé en Angleterre. En 2019, sur ses terres, la sélection tricolore s’était hissée en quart de finale mais avait buté face aux futures championnes du Monde, les États-Unis. Depuis quelques temps, la sélection française souffrait de dissensions internes, qui ont poussé la Fédération à changer de sélectionneur. Pour relancer un nouveau cycle, les dirigeants ont misé sur Hervé Renard. Arrivé en avril, l’ancien coach de l’Arabie Saoudite, a coaché à 3 reprises ses protégées pour un bilan de 3 victoires face à la Colombie (5-2), le Canada (2-1) et la semaine passée contre l’Irlande (0-3). Pour se qualifier pour ce Mondial, l’équipe de France n’a pas connu le moindre problème puisqu’elle a signé un parcours parfait avec 10 succès en autant de rencontres, avec 54 buts inscrits et 4 concédés.

Une Australie au complet, des absentes chez les Bleues

L’Australie se présente avec certainement l’un des meilleurs effectifs de son histoire. En effet, les Matildas pourront évidemment compter sur leur capitaine Sam Kerr, qui fait le bonheur de Chelsea, mais bénéficieront aussi de l’émergence de Mary Fowler (Man City). Offensivement, le potentiel australien est impressionnant car en plus des 2 premières nommées, on retrouve les Foord (Arsenal), Raso (Real Madrid) ou Simon (Tottenham). La défense s’articule autour d’éléments expérimentés comme Catley (Arsenal) ou Polkinghorne (Vittsjo GIK). En face, Hervé Renard a fait face à plusieurs défections puisque l’attaquante du PSG Katoto est blessée, tout comme Amandine Henry, appelée mais contrainte au forfait. De plus, la meilleure joueuse de Ligue 1 de la saison, Delphine Cascarino s’est fait les ligaments croisés lors de la dernière journée de championnat et manquera donc ce Mondial. En revanche, sa sœur jumelle Estelle est du voyage en Australie – Nouvelle Zélande. Pour le reste, Renard devrait s’appuyer sur du grand classique avec Wendie Renard dans son rôle de capitaine, l’expérience des Dali, Majri ou Toletti au milieu. En attaque, Diani meilleure buteuse du championnat épaulera la lyonnaise Eugénie le Sommer, rappelée par Renard alors qu’elle était écartée par Diacre.

Les compositions probables pour ce Australie – France:

Australie : Arnold – Grant, Catley, Polkinghorne, Carpenter – Yallop, Gorry, Cooney-Cross, Raso – Kerr, Fowler

France : Peyraud-Magnin – Lakrar, Renard, Cascarino – Bacha, Dali, Geyoro, Toletti, Karchaoui – Diani, Le Sommer

Un test difficile pour les Bleues

Arrivée en milieu de semaine, l’équipe de France va devoir absorber le décalage horaire pour être prêt pour cette rencontre amicale. De plus, la sélection tricolore va faire face à une Australie en pleine progression et qui a les dents longues à l’orée de disputer ce Mondial sur ses terres. Les dernières victoires obtenues face à l’Angleterre ou l’Espagne montrent tout le potentiel des Matildas. Dans leur quête d’un titre mondial, les Bleues doivent se hisser à la hauteur de l’événement et montrer ce dont elles sont capables face aux Australiennes.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

