Pronostic Clermont Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont lance sa saison face à Metz

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, Clermont va tenter de se maintenir pour la 3e année consécutive. La mission s’annonce compliquée pour le club auvergnat qui dispose du plus petit budget de la Ligue 1. Cet été, les Clermontois ont de nouveau opéré judicieusement sur le marché des transferts en recrutant Boutobba, le jeune Keita ou l’ancien Niçois Andy Pelmard. Lors de la première journée, les Clermontois ont perdu contre l’AS Monaco (2-4) au terme d’un match très plaisant et ouvert. Ensuite, la formation auvergnate a subi la loi d’une équipe rémoise qui se montre ambitieuse (2-0), à Auguste-Delaune. Avec 0 point après 2 journées, l’urgence est de mise à Clermont lors de la réception du promu messin. Pour réussir à s’imposer, Clermont devrait s’appuyer sur le jeu mis en place par Gastien et compte sur le réveil de ses buteurs Kyei et Cham.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Metz a retrouvé La ligue 1 après avoir dépassé Bordeaux en toute fin de saison. La formation lorraine est montée en puissance tout au long de la saison pour rester à l’affût des 2 premières places. Très fort dans la dernière ligne droite, le club messin a réussi un coup de maître pour décrocher la montée. Les hommes de Laszlo Bölöni ont connu une première cette saison très compliquée avec une lourde défaite au Roazhon Park face à Rennes (5-1). Ensuite, pas épargné par un début de calendrier démentiel, Metz a pris un bon point à domicile face à Marseille (2-2). Malmené en début de match, le club messin s’est retrouvé en infériorité numérique. A 10, les Lorrains ont réagi pour prendre le score en leur faveur avant d’être rejoint en fin de match (2-2). Ce match nul a des allures de victoire pour le club messin au regard des événements vécus dans la rencontre. L’autre bonne nouvelle de ce match est le but inscrit par Mikautadze, meilleur joueur de L2 l’an passé. Devant son public, Clermont devrait décrocher sa première victoire, ou au moins un nul, face à une équipe messine battue lourdement lors de son 1er déplacement. Un nouveau match à buts est possible.

► Le pari « Victoire Clermont » est coté à 1,97 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 197€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Victoire Clermont ou match nul et Plus de 2,5 buts » est coté à 2,20 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont – Metz :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Clermont Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Kévin N’Doram convoqué devant la Commission de discipline après sa sortie homophobe