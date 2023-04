Pronostic Chelsea Real Madrid : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Après le quasi perfect sur le Bâle – Nice de jeudi et le PSG – Lens de samedi, on vous nos pronostics sur Chelsea – Real Madrid. L’affiche de ce mardi est à parier chez Betclic qui vous permet de récupérer 100€ de Bonus et parmi les plus grosses sur le match.

Chelsea continue de s’enfoncer

Victorieux de la Ligue des Champions il y a 2 saisons, Chelsea avait réussi un exercice satisfaisant l’an passé, avec une place dans le Top 4 de Premier League, un quart de finale de C1 face à ce même Real, et des finales en FA Cup et en Carabao Cup. Le changement de propriétaire à l’intersaison a provoqué de nombreux bouleversements au sein des Blues. En désaccord avec Tuchel, Boelhy n’a pas hésité à licencier le coach allemand dès septembre. Depuis le départ de l’ancien coach du PSG, Chelsea s’est enfoncé dans une crise que ni Graham Potter ni Franck Lampard n’ont pu stopper. Arrivé pour finir la saison, Super Franck a signé 3 revers pour ses 3 premiers matchs. En effet, l’ex-entraîneur d’Everton a d’abord vu ses hommes s’incliner à Wolverhampton (2-0), puis au Bernabeu lors du match aller (2-0) face au Real Madrid. Le week-end passé, les Blues ont confirmé leur mauvais passage en étant battu à Stamford Bridge par Brighton (1-2). Lors de cette rencontre, les partenaires de Kovacic avaient pourtant ouvert le score. Paradoxalement, Chelsea produit des prestations plutôt correctes mais fait preuve d’un manque d’efficacité flagrant, à l’image de Joao Felix. Arrivé cet hiver, l’irrégulier Portugais parvient à se procurer de grosses opportunités sans pouvoir conclure. Eliminé des différentes coupes nationales et 11e de PL, Chelsea doit réaliser l’exploit lors de ce match retour face au Real Madrid pour sauver sa saison. Au tour précédent, les Londoniens avaient su rattraper leur retard contre le Borussia Dortmund mais celui-ci était plus petit (défaite 1-0 en Allemagne) et font cette fois face à une institution européenne, le Real Madrid.

Le Real en patron européen

Sans être particulièrement brillant, le Real Madrid a remporté le match aller avec une avance de 2 buts (2-0). Les Merengue s’en sont remis à leur Ballon d’Or, Karim Benzema, qui enfile les buts lors des matchs à élimination directe de C1. A l’instar de son équipe, l’attaquant français élève son jeu lors des grosses affiches. Au tour précédent, les Madrilènes avaient déjà dompté une équipe anglaise en surclassant Liverpool (6-2 en cumulé). En championnat, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont plus beaucoup d’espoir puisqu’ils accusent 11 points de retard sur le FC Barcelone. En revanche, en s’imposant récemment lors de la demi-finale retour de Copa del Rey face au FC Barcelone (0-4) au Camp Nou, le club madrilène s’est qualifié pour la finale. Lors de cette ultime rencontre, les Merengue affronteront Osasuna pour remporter la Coupe d’Espagne. Samedi, le Real s’est imposé à Cadiz (0-2) en Liga. Champion d’Europe en titre, le Real se souvient avoir brillé à Stamford Bridge la saison passée dans son parcours victorieux (1-3) et espère en faire de même ce mardi.

Chelsea sans Chilwell, le Real au complet

Pour affronter le Real, Lampard ne pourra pas compter sur Chilwell, expulsé la semaine passée. Pour le reste, on devrait retrouver une défense à 3 avec un Fofana qui avait souffert face à Vinicius à l’aller, mais aussi Silva et Chalobah, qui devrait suppléer Koulibaly blessé. Au milieu, Enzo Fernandez, qui avait été l’un des meilleurs londoniens à l’aller, devrait être épaulé par Kanté et Kovacic. En attaque, Lampard devrait aligner le même duo de l’aller Felix – Sterling, qui avait posé quelques soucis à l’arrière-garde madrilène. En face, le Real se présente quasiment avec l’ensemble de ses forces vives puisque seul le latéral Ferland Mendy est blessé. Pour le reste, Ancelotti a le choix. L’Italien devrait adopter un système plus défensif en déplacement avec le repositionnement de Valverde à droite à la place de Rodrygo, ce qui devrait permettre à Camavinga d’occuper le poste de sentinelle. Cette réorganisation verrait également Alaba reprendre le couloir gauche et Rudiger retrouver sa place dans l’axe. Offensivement, la Maison Blanche peut compter sur ses solistes Benzema et Vinicius intenables.

Les compo probables : Chelsea : Kepa – James, Fofana, Thiago Silva, Chalobah (ou Koulibaly), Cucurella – Enzo Fernandez, Kanté, Kovacic – Sterling, João Felix. Real: Courtois – Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba- Camavinga, Kroos, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius.

Le Real reste solide face à Chelsea

Avec un retard de 2 buts, Chelsea va devoir prendre des risques face à une formation madrilène très dangereuse en contres avec la vitesse d’un Vinicius et l’efficacité clinique d’un Benzema qui affiche 14 buts marqués avec le Real lors des neuf derniers matches de Ligue des champions à élimination directe disputés. Les 11 derniers ont d’ailleurs été marqués face à des clubs anglais (5 face à Chelsea). Malgré des prestations intéressantes, Chelsea pêche dans la finition et reste sur 6 rencontres sans la moindre victoire, au cours desquelles la formation londonienne n’a inscrit que 2 buts. Sur 3 défaites consécutives, les Blues font face à une Maison Blanche sûre de sa force, capable d’avoir des passages délicats mais de se montrer tranchante dans ses temps forts. Au regard de sa dynamique actuelle, le Real pourrait sortir vainqueur de cette confrontation face à Chelsea.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

