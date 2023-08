Pronostic Caen Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

L’effet Furlan continue pour Caen face à Ajaccio

Lors de l’intersaison, les dirigeants caennais ont misé sur Jean-Marc Furlan pour retrouver la Ligue 1. L’ancien coach de l’AJA est réputé pour avoir mené plusieurs formations de la L2 vers l’élite. Pour le moment, JMF ne fait pas démentir sa renommée, puisque son équipe a remporté tous ses matchs de championnat. Le bilan est assez simple après 3 journées, avec trois succès sur le même score de 2-0, 6 points pris, 6 buts marqués et 0 encaissé. De plus, les Normands sont allés s’imposer deux fois en déplacement à Concarneau et au Paris FC. À domicile, les Caennais avaient pris le dessus sur Pau. Sur la lancée de sa saison dernière, Mendy se montre déjà très actif au tableau d’affichage avec 3 réalisations. Leader du championnat, Caen veut poursuivre son sans-faute lors de la réception d’Ajaccio.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En Ligue 1 la saison passée, Ajaccio n’a pas su se maintenir dans un exercice avec 4 relégations. Cet été, les dirigeants corses ont maintenu leur confiance à l’historique Olivier Pantaloni pour renouer avec l’élite. Solide en ce début de championnat, l’ACA a signé une victoire en déplacement à Quevilly (0-1) pour deux nuls dans son stade face à Rodez (1-1) et contre Bordeaux (0-0) lundi dernier. Cette dernière rencontre a été marquée par la venue des supporters bordelais pourtant interdits de stade. De plus, dans un match assez terne, la recrue estivale Benhaim a été exclue et sera absente en Normandie. Au regard de son superbe début de saison, Caen pourrait signer une 4e victoire de rang pour confirmer sa place de leader.

► Le pari « Victoire Caen » est coté à 1,78 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « victoire Caen sans concéder de but » est coté à 2,31 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 231€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « score exact : 2-0 » est coté à 6,40 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 640€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Ajaccio :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Caen Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le stade François-Coty d'Ajaccio fermé à titre conservatoire