Pronostic Bayern Manchester City : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Un Bayern en eaux troubles

Auteur d’une phase de poule remarquable où il avait remporté tous ses matchs malgré la présence de l’Inter et du Barça dans son groupe, le Bayern a perdu pied lors des dernières semaines. Après avoir débarqué Nagelsmann, les Bavarois viennent d’être éliminés de la Coupe d’Allemagne par Fribourg (1-2) suite à une défaite à l’Allianz Arena et se trouve en ballotage très défavorable pour son retour de quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City (0-3). En Bundesliga, le club bavarois est toujours en ligne de mire du Borussia Dortmund, qui n’a pas su profiter du nouveau pas des hommes de Tuchel ce week-end, à domicile contre Hoffenheim (1-1). Lors de cette rencontre, Benjamin Pavard a inscrit un nouveau but, rappelant que les 3 dernières réalisations du Bayern sont venues des défenseurs, avec également Upamecano contre Fribourg en Coupe, et de Ligt contre ces mêmes Fribourgeois en championnat. L’ancien entraineur du PSG vit une entame compliquée puisqu’il n’a remporté que 2 matchs sur les 5 disputés. De plus, à la fin du match aller, le Bayern a rajouté un épisode au feuilleton du FC Hollywood avec l’accrochage entre Mané et Sané, qui a valu au premier d’être absent contre Hoffenheim.

10/10 pour Manchester City

Manchester City avait livré une première partie de saison convenable mais avait connu quelques contre-performances sur son parcours. Depuis quelques semaines, on sent que les Skyblues ont haussé le niveau comme le prouvent leur série de 10 succès consécutifs. A noter que lors des 6 derniers matchs, la bande à Guardiola s’est fait plaisir en inscrivant 27 buts (soit plus de 4 par match) face à une adversité pourtant relevée (Liverpool, Bayern ou Leipzig notamment). Le week-end dernier, City a profité du nouveau faux pas d’Arsenal pour revenir à 4 unités des Gunners. A domicile, les Citizens se sont facilement imposés face à une formation de Leicester au plus mal (3-1) avec un nouveau doublé d’Haaland. Si l’ancien du BVB affiche une ligne de statistiques incroyable, il le doit en grande partie à l’excellent travail des De Bruyne, Grealish, Mahrez ou Rodri.

Quelques absences au Bayern, Man City au complet

Le Bayern déplore toujours les absences de Manuel Neuer mais aussi celle de Lucas Hernandez, qui vient de reprendre l’entraînement. De plus, Eric Choupo-Moting est incertain, alors que le camerounais est le seul véritable avant-centre de formation de l’équipe. Mané devrait retrouver le groupe. Sinon, Tuchel pourra compter sur sa colonie de français avec les Coman, Pavard mais aussi Upamecano, passé au travers à l’aller. Le milieu Kimmich – Goretzka aura fort à faire face au trio De Bruyne, Rodri ou Gundogan et un Manchester City au complet. Dans ne nouveau schéma de jeu du toujours très inventif Guardiola, John Stones vient suppléer l’ancien rôle de Cancelo, déjà plus titulaire au Bayer, en s’immisçant sur certaines phases de jeu au milieu de terrain.

Les compos probables pour Bayern – Manchester City :

Bayern Munich : Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman, Musiala, Sané- Gnabry Manchester City : Ederson – Akanji, Dias, Aké – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish – Haaland.

La 11e pour Manchester City face au Bayern ?

Dans cette dernière ligne droite de la saison, Manchester City est passé en mode rouleau compresseur. Marqué par son échec de l’an passé face au Real Madrid avec 2 buts concédés lors du temps additionnel, City devra rester concentré pour faire le taf face à une équipe bavaroise contrainte de prendre des risques. Alors que Guardiola jouait souvent sans vrai numéro 9 la saison passée en se privant de Gabriel Jesus, il peut désormais compter sur un Haaland exceptionnel, encore buteur à l’aller. Le Norvégien, à l’instar de sa formation, tourne à plein régime et vient d’inscrire son 47e but en 40 rencontres toutes compétitions confondues. Avec l’efficacité incroyable d’Haaland, la vision de de Bruyne mais aussi l’activité d’un Grealish, le club citizen devrait parvenir à faire la différence face à des Bavarois qui tenteront sans doute le tout pour le tout.

Clément Turpin arbitrera Bayern Munich - Manchester City