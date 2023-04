Pronostic Bayern Fribourg : Analyse, cotes et prono du quart de finale retour de Coupe d’Allemagne

Le Bayern sans problème face à Fribourg

Dans le coup pour le titre en Bundesliga, mais également en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions, le Bayern n’a pour autant pas hésité à licencier Julen Nagelsmann. Le technicien allemand arrivé de Leipzig a été remplacé par son compatriote Thomas Tuchel pendant la coupure internationale. Pour sa 1re sur le banc des Bavarois, l’ex-coach de Chelsea et du PSG a connu une très belle première avec un succès sur le leader d’alors, le Borussia Dortmund. Auteur d’une superbe première période, le Bayern est rentré au vestiaire avec une avance de 3 buts avant de gérer (4-2). Cette victoire a permis aux hommes de Thomas Tuchel de reprendre la 1re place en Bundesliga. Ce mardi, la formation bavaroise a l’opportunité de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg, tandis que la semaine prochaine, le Bayern fera face à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour affronter Fribourg, Tuchel est privé de Neuer, Hernandez et Tell. En revanche, tous les autres cadres sont présents à l’image de Sané, Coman et Muller, auteur d’un doublé samedi face au Borussia.

Fribourg est l’une des bonnes surprises en Allemagne, une surprise qui dure maintenant depuis quelques saisons. L’an passé, le club fribourgeois avait réussi à décrocher une place en Ligue Europa et s’était également hissé en finale de cette même Coupe d’Allemagne, s’y inclinant contre Leipzig. Actuellement, la formation dirigée par Streich se trouve en 4e position du classement, ce qui lui offrirait une place en C1 l’an prochain. Dernièrement, Fribourg s’est incliné en 8es de finale de Ligue Europa face à la Juventus. De plus, la formation fribourgeoise n’est pas au mieux en Bundesliga avec deux nuls face à Mayence (1-1) et au Hertha Berlin (1-1) le week-end passé. Pour se hisser en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, Fribourg a eu un parcours plutôt clément avec des affrontements face à Sandhausen, à St Pauli, et au Viktoria Cologne. Dans cette formation, les joueurs majeurs sont l’international italien Grifo ou l’excellent Japonais Doan, buteur au Qatar. Comme en championnat (victoire 5-0 devant son public en octobre), le Bayern devrait passer l’obstacle Fribourg sans trop de difficultés et décrocher son ticket pour le dernier carré.

