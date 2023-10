Pronostic Barcelone Shakhtar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Barça sans souci face au Shakhtar

Depuis l’arrivée de Xavi, le FC Barcelone semble retrouver ses vertus. En effet, la formation catalane a renoué avec le titre l’an passé, pour la première fois depuis le départ de Messi. En revanche, les Blaugrana s’étaient montrés décevants sur la scène européenne en se faisant sortir dès la phase de groupes de la Ligue des champions (devancé par le Bayern et l’Inter) et par Manchester United en Ligue Europa. Cette année, le club barcelonais s’en est mieux sorti au niveau du tirage au sort, puisqu’il est dans un groupe largement à sa portée avec Porto, Anvers et donc le Shakhtar. Lors de la 1re journée, les Catalans se sont tranquillement imposés à domicile contre Anvers (5-0) avant de souffrir à Porto (0-1) où il n’est jamais facile de s’imposer. Avec 6 points pris, le Barça est bien parti pour retrouver les 8es de finale, surtout qu’il affronte maintenant deux fois un Shakhtar largement dans ses cordes. En Liga, les Barcelonais sont toujours invaincus, mais ont perdu des points à 3 reprises lors de nuls face à Getafe, Majorque et Grenade, à chaque fois en déplacement. Obligé de jouer ses matchs à domicile au stade olympique, le FC Barcelone se montre intraitable et s’est de nouveau imposé le week-end dernier contre Bilbao (1-0) avec un but du jeune Guiu, seulement une minute après son entrée en jeu. Pour la réception du Shakhtar, Xavi ne pourra pas compter sur son attaquant polonais Lewandowski, blessé, ni sur Raphinha. Le poids de l’attaque devrait reposer sur les épaules de Torres (4 buts dont 1 en C1), Felix (3 buts dont 1 en C1) ou Yamal.

Si le Shakhtar est toujours dans le coup pour la qualification dans cette Ligue des champions grâce à sa victoire obtenue à Anvers, cela sera tout de même compliqué. Défaits par Porto (1-3) lors de la 1re journée, les Ukrainiens ont ensuite réalisé une superbe remontada en Belgique. Mené de 2 buts à la pause, le club de Donetsk a renversé la rencontre en 30 minutes au retour des vestiaires pour l’emporter finalement 3-2. Sur la scène nationale, le Shakhtar est également en dessous de ce qu’il sait faire. Troisième de son championnat, le club ukrainien pourrait reprendre la tête du classement en s’imposant lors de son match en retard. Le week-end dernier, les partenaires de Stepanenko n’ont pas connu le moindre problème pour se défaire de LNZ Cherkasy (3-0) après avoir pris 1 seul point sur les 2 précédentes journées. En pleine forme, le Barça devrait réaliser la passe de 3 en Ligue des champions en prenant le dessus sur le Shakhtar.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

