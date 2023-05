Pronostic Angers Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend face à Angers

En concédant une nouvelle défaite à Rennes (4-2) le week-end dernier, Angers a officiellement été relégué en Ligue 2. Avec 18 points de retard sur le premier non relégable, le SCO ne peut plus rien faire. A noter que les Angevins ont certainement réagi trop tard car leurs dernières prestations ont été plus intéressantes que ce qu’ils avaient proposé depuis l’entame du championnat. En effet, le SCO avait récemment tenu en échec Nice (1-1) avant de surprendre Lille (1-0). Ensuite, les Angevins ont certainement jeté l’énergie du désespoir face à Clermont (2-1), le PSG (1-2) et Rennes (4-2) mais sans réussite, enchaînant 3 défaites consécutivement. Tourné vers la prochaine saison, le SCO devrait s’appuyer sur des éléments sur lesquels il compte pour l’opération remontée. Certains joueurs angevins vont également vouloir se faire remarquer lors de ces dernières rencontres pour trouver un nouveau point de chute.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Monaco reste sur deux terribles performances avec deux lourds revers face à Lens (3-0) et surtout à domicile contre Montpellier (0-4). 7 buts encaissés, 0 inscrit, 0 point de pris, le club du Rocher est sous pression avant ce déplacement chez la lanterne rouge puisqu’il se retrouve menacé par Lille et Rennes pour la 4e place du classement. Suite à cette mauvaise passe, les dirigeants monégasques ont frappé du poing sur la table et attendent une réaction de leurs joueurs. Malade face à Montpellier et sorti rapidement, l’important Golovin devrait cette fois être totalement rétabli. Le Russe est l’une des satisfactions de cette fin de cette saison en Principauté. De son côté, le capitaine Wissam Ben Yedder n’a plus marqué depuis le déplacement à Ajaccio alors qu’il totalise tout de même 17 buts en L1 cette saison. Son réveil pourrait permettre à sa formation de se reprendre dans ce sprint final. Déterminé à se relancer, l’AS Monaco devrait faire le taf face à une équipe angevine lanterne rouge et condamnée.

► Le pari « Victoire Monaco » est coté à 1,47 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 254€ (354€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Ben Yedder buteur » est coté à 1,80 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Monaco :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angers Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

« On a tout perdu », déplore Philippe Clément