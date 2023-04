Pronostic Anderlecht AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

L’AZ Alkmaar ramène un résultat d’Anderlecht

Anderlecht s’était qualifié in extremis lors de la phase de poules de cette C4 en allant arracher un succès lors de la dernière journée sur la pelouse de Silkeborg (0-2). Cette victoire avait permis aux Belges d’accrocher la 2e place du groupe loin derrière West Ham. Ensuite, Anderlecht a perdu son 16e de finale aller contre Ludogorets (1-0) avant de décrocher sa qualif au retour (3-1). Sur sa lancée, le club belge a signé un exploit en 8es de finale en sortant Villareal (1-2 en cumulé) grâce à sa victoire en Espagne au retour (0-1) sur un but de l’Algérien Slimani, auteur de 7 buts en 12 matchs depuis son arrivée de Brest lors du mercato hivernal. En championnat, les Mauves sont 9es, sachant que les 4 premiers jouent le titre et les 4 suivants luttent pour une place européenne. Anderlecht compte 1 point de retard sur une équipe de Charleroi qui a disputé un match de moins, mais reste sur 4 journées de Jupiler League sans la moindre défaite (3 succès et un nul) au cours desquelles le club belge n’a pas encaissé le moindre but. L’entraîneur danois Riemer s’appuie également sur Amuzu, Dreyer, Raman, Refaelov, ou l’expérimenté Vertonghen.

En face, l’AZ Alkmaar a également réalisé un exploit au tour précédent en sortant le 2e de Serie A, la Lazio Rome. La formation néerlandaise a remporté logiquement les 2 manches face aux Italiens sur le même score de 2-1. Avant cela, l’AZ avait facilement remporté son groupe de qualification devant des formations comme le Dnipro-1, Vaduz ou l’Apollon. Bien placé en Eredivisie (4e), le club d’Alkmaar a cependant perdu gros lors des dernières journées. En effet, la formation entraînée par Jansen reste sur 2 revers et un nul en championnat. À la suite de ces contre-performances, l’AZ accuse 13 points de retard sur le leader le Feyenoord et 5 sur le duo composé par l’Ajax et le PSV. Cette mauvaise passe ne doit pas faire oublier le bon début de saison du club néerlandais et son aptitude à se transcender en Europe. La formation d’Alkmaar s’appuie notamment sur le portier australien Ryan, le capitaine Clasie, ou le buteur grec Pavlidis, auteur de 18 buts cette saison dont 6 dans cette C4. Solide sur la scène européenne, l’AZ Alkmaar devrait accrocher au moins un nul en Belgique.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

