Pronostic Ajaccio OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM finit en beauté face à Ajaccio

Condamné depuis plusieurs journées, Ajaccio est déjà parti en vacances, comme le démontrent ses derniers résultats. En effet, la formation corse reste sur 12 journées sans le moindre succès. De plus, lors de ce passage, les partenaires de Romain Hamouma ont affiché leur faiblesse offensive avec seulement 2 buts inscrits. Le club corse est également friable défensivement avec notamment 13 buts encaissés lors de ses 3 derniers matchs. Ajaccio est impatient de mettre fin à cette saison galère. Le week-end dernier, les Corses n’ont rien pu faire chez une équipe lensoise déterminée à accrocher une place en Ligue des champions (3-0). Après avoir fait le travail dès la 1re période, les Sang et Or se sont contentés de gérer dans la dernière partie du match. Pour son dernier match en L1 de la saison, et peut-être même avant plusieurs années, Ajaccio aura fort à faire face à Marseille.

► 110€ remboursés en EXCLU chez VBET avec le code RDJVBET23

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, l’Olympique de Marseille avait pris un coup sur la tête lors de sa défaite à Lens (2-1). Alors bien engagé dans la lutte pour la seconde place, l’OM a depuis enchaîné les prestations décevantes. En effet, le club phocéen a dû s’arracher pour dominer la lanterne rouge angevine au stade Vélodrome (3-1) avant de s’incliner lors des deux dernières journées face à Lille (2-1) et contre Brest (1-2). Le jeu très usant d’Igor Tudor semble avoir aussi atteint les organismes de ses hommes, qui ont vu la 2e place définitivement s’envoler. En prévision de la saison prochaine, les partenaires de Valentin Rongier (suspendu ce samedi) vont tout de même vouloir terminer sur une bonne note lors de ce déplacement en Corse face à une équipe d’Ajaccio qui n’y est plus. Arrivé lors du mercato hivernal, Vitinha pourrait avoir du temps de jeu afin de prendre confiance. Largement supérieure à son adversaire, Marseille devrait s’imposer tranquillement en Corse pour finir sur une bonne note.

► Le pari « Victoire Marseille et plus de 2,5 buts » est coté à 1,85 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 203€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Marseille gagne de 2 buts ou + (Marseille -1,5) » est coté à 1,90 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 209€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Dortmund Mayence :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Igor Tudor siffle la fin de son aventure à l'OM