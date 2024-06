L’équipe de France à l’Euro 2024 : Quel parcours pour les Bleus ?

Quel parcours pour les Bleus ?

Finaliste de l’Euro 2016 et éliminée en huitièmes de finale lors de l’édition 2021, l’équipe de France aspire désormais à un meilleur parcours. En quête de son premier titre continental depuis 2000, la France est largement considérée comme la favorite. La course au titre sera ardue avec des adversaires comme l’Angleterre, pays hôte, l’Allemagne et le Portugal, potentiels fauteurs de troubles. Les Français, éliminés par la Suisse en huitièmes de finale aux tirs au but lors du dernier tournoi, entreront dans cette nouvelle édition de l’Euro en Allemagne avec un esprit revanchard. Avec trois finales disputées lors des quatre derniers tournois, et ce, avec différentes générations de joueurs, la France, dotée d’un vivier inépuisable de talents, peut légitimement aborder la compétition en position de favorite.

Menée par le capitaine Kylian Mbappé (47 buts en 79 sélections), l’équipe de France est en pleine transformation avec l’arrivée de jeunes talents remplaçant l’ancienne génération, incluant Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba et Karim Benzema. Cependant, Didier Deschamps peut toujours compter sur des piliers comme Antoine Griezmann (44 buts en 129 sélections) et N’Golo Kanté (2 buts en 55 sélections), de retour après sa dernière apparition en juin 2022. L’Euro 2024 marquera également la dernière participation du légendaire numéro 9, Olivier Giroud, auteur de 57 buts en 133 sélections, sous le maillot français. Avec des résultats moyens avant de commencer l’Euro, la France se prépare à affronter l’Autriche lors de son premier match du groupe D, où elle est tout de même largement favorite pour s’imposer.

Kylian Mbappé meilleur buteur ?

La France possède également une génération de très grande qualité. Bien que sur le papier, l’Angleterre semble plus forte et plus complète, la sélection tricolore a cette capacité à se sublimer lors des grands rendez-vous. Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, la France est souvent présente lors des grandes compétitions. Lors de sa défaite aux tirs au but face à la Suisse lors du dernier Euro, Kylian Mbappé avait été malheureux en ratant le dernier penalty, synonyme d’élimination de la compétition. Avec un esprit revanchard, le nouvel attaquant du Real Madrid arrive certainement avec l’esprit léger après l’annonce de son transfert dans la capitale espagnole. Avec zéro but au compteur lors de la dernière édition de l’Euro, l’attaquant français voudra désormais marquer son empreinte dans ce tournoi, lui le meilleur buteur du dernier Mondial. L’ancien joueur du PSG, ménagé lors de la dernière rencontre de préparation contre le Canada, avait trouvé le chemin des filets contre le Luxembourg avec deux passes décisives à la clé, de quoi se mettre en confiance avant le début de la compétition.

La France première de son groupe ?

L’équipe de France aspire à un meilleur parcours que lors du dernier Euro, abordant la compétition en tant que grande favorite. Pour cela, elle devra d’abord surmonter les défis du groupe D. Didier Deschamps et ses joueurs affronteront des adversaires redoutables comme les Pays-Bas, qui alignent des stars de haut niveau telles que Van Dijk, Memphis Depay, et le jeune espoir Xavi Simons. L’Autriche et la Pologne peuvent également poser des problèmes, bien que cette dernière soit handicapée par les blessures de joueurs clés comme Milik et Lewandowski, sortis lors du dernier match de préparation. Les Pays-Bas devront également se passer de leur milieu phare De Jong et du vainqueur de la Ligue Europa, Koopmeiners, tous deux blessés. Malgré la nécessité de rester vigilants face à ces adversaires, la France devrait logiquement prendre la première place de son groupe.

Direction la finale pour la France ?

La France, visant le trophée en fin de compétition, devra se méfier de nombreux concurrents sérieux. L’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, compte sur une jeune génération talentueuse avec des joueurs comme Musiala (2 buts en 29 sélections) et Wirtz (1 but en 18 sélections). L’Angleterre, finaliste de la dernière édition de l’Euro, cherchera à prendre sa revanche avec une attaque expérimentée incluant Kane (63 buts en 91 sélections) et Saka (11 buts en 33 sélections). Cependant, la France possède une grande expérience dans ces compétitions, avec deux finales lors des deux dernières Coupes du monde, ainsi qu’une finale lors de l’Euro 2016. Les Bleus espèrent profiter d’une édition particulièrement ouverte de l’Euro, où aucune nation ne se détache comme ultra-dominatrice, offrant ainsi une opportunité idéale pour soulever un nouveau trophée.

Pour sa première rencontre dans la compétition, la France affrontera l’Autriche ce lundi et voudra démarrer en force en essayant de s’imposer avec, si possible, de nombreux buts. Bien que les Français soient restés muets lors de leur dernier match de préparation face au Canada (0-0), ils avaient inscrit trois buts contre le Luxembourg quelques jours auparavant (3-0). Offensivement, Didier Deschamps dispose de nombreuses options avec la présence de Mbappé, Giroud, Thuram, Dembélé, et le jeune Parisien Barcola qui connaît son premier rassemblement avec les Bleus pour cet Euro 2024. Si les Bleus gagnent, on peut penser que KM9 sera dans les bons coups.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

