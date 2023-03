Le PSG reconnu coupable de harcèlement moral envers Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa 1-0 PSG.

Sans club depuis son départ de Lille l’été dernier, Hatem Ben Arfa a au moins remporté un match sur le terrain judiciaire. Opposé au Paris Saint-Germain, à qui il reprochait une forme de harcèlement moral après avoir été écarté des terrains pendant de longs mois, HBA avait dans un premier temps été débouté de sa demande par la justice. Cependant, la Cour d’Appel de Paris a fini par lui donner raison, et a condamné le PSG comme le rapporte L’Equipe. Les conditions de la mise à l’écart du meneur de jeu (entraînement avec l’équipe réserve, non-sélection pour un stage à l’étranger) ont été reconnues comme excessives par les magistrats.

Le club de la capitale a doit ainsi verser à on ex : un euro symbolique, deux jours de salaires, et une prime d’éthique que le joueur n’avait pas reçu pour une absence médicale pourtant justifiée. Cela représente un peu plus de 100 000 euros, une somme « dérisoire » par rapport aux 7,7 millions d’euros réclamés par Ben Arfa dans cette affaire. Le joueur de 36 ans peut au moins tourner la page judiciaire et chercher plus sereinement un nouveau (dernier ?) défi dans une fin de carrière mouvementée.

De l’argent de poche pour QSI.

