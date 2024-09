Pronostic Chili Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Chili se reprend face à la Bolivie

Non qualifié pour la dernière Coupe du Monde, le Chili semble être sur le déclin après avoir connu de belles heures avec la génération Vidal. Le début de campagne des éliminatoires pour le Mondial 2026 n’a pas été à la hauteur des attentes, avec un bilan décevant de trois défaites, deux nuls et une seule victoire face au Pérou (2-0). Cependant, rien n’est encore joué pour la Roja, qui tente de retrouver son élan malgré des résultats mitigés. Des progrès avaient été entrevus lors des matchs amicaux en mars et juin, où le Chili avait remporté des victoires convaincantes face à l’Albanie et le Paraguay, et tenu tête à la France dans une défaite serrée (3-2). Toutefois, les espoirs renaissants se sont rapidement évanouis lors de la Copa América, où la Roja a déçu. Muette lors de trois matchs contre le Pérou (0-0), l’Argentine (0-1), et le Canada (0-0), le Chili a été éliminé dès la phase de poules, un coup dur pour une équipe autrefois redoutée en Amérique du Sud. Ce scénario d’impuissance offensive s’est répété lors du premier match de cette trêve internationale. Opposé à une Argentine en grande forme, le Chili a été balayé 3-0 sans jamais trouver le chemin des filets. 9e, la Roja doit désormais se ressaisir rapidement pour rester dans la course aux qualifications face à un adversaire à sa portée.

Juste devant le Chili au classement (8e sur 10), la Bolivie a montré un sursaut d’orgueil en écrasant vendredi le Venezuela sur le score de 4-0. Pourtant, la sélection traverse une période sportive compliquée, marquée notamment par une terrible série de 12 défaites sur ses 14 derniers matchs. La Copa América a été un calvaire, avec une élimination cet été sans aucun point au compteur, après des défaites nettes contre les États-Unis (2-0), l’Uruguay (5-0) et le Panama (3-1). A domicile, le Chili devrait se reprendre lors de la réception d’une sélection bolivienne, traditionnellement dans le dur loin de ses bases. Titulaire face à l’Argentine, la légende Eduardo Vargas (42 buts en sélection) pourrait faire trembler les filets en l’absence d’Alexis Sanchez.

