Pronostic Tottenham Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham confirme face à Crystal Palace

Mal en point ces dernières semaines en Premier League, Tottenham doit peut-être son salut à l'Europa League. Traditionnellement, José Mourinho s'appuie sur des éléments moins utilisés en EL et préserve ses cadres pour la PL. Ces matchs de milieu de semaine ont permis à Dele Alli et Gareth Bale de reprendre confiance mais aussi de marquer des points aux yeux de leur manager. L'international anglais a notamment régalé au retour face aux Autrichiens de Wolfsberger en signant un but superbe et deux passes décisives. De son côté, Gareth Bale a retrouvé son sens du but et a même été titularisé pour la venue de Burnley, contre lesquels il a inscrit un doublé et offert une passe décisive à Harry Kane (4-0). En milieu de semaine, ces deux éléments étaient titulaires face à Fulham et ont permis aux Spurs de s'imposer dans une rencontre compliquée (0-1). Dépendant de son duo Kane – Son pendant de longs mois, Tottenham peut s'appuyer sur le retour en forme de ses "bannis" pour relancer l'équipe vers le Top 4.

De son côté, Crystal Palace réalise une saison sans relief à la 13e place du classement. Les Eagles possèdent un effectif intéressant dont Roy Hogdson n'arrive pas à tirer la quintessence. Souvent menacé, le coach anglais pourrait finir la saison et être remplacé cet été par un coach avec un plan de jeu plus moderne. Palace assure l'essentiel face aux formations de bas de tableau, ce qui lui permet de posséder un matelas d'avance sur la relégation. En revanche, les Londoniens souffrent face aux grosses écuries de Premier League puisqu'ils ne se sont imposés que face à Manchester United en début de saison. En milieu de semaine, les partenaires de Gary Cahill ont de nouveau tenu tête à United (0-0). En regain de forme, Tottenham devrait s'imposer face à une formation de Crystal Palace en difficulté dans ses affrontements face au Top 10 et qui ne joue plus grand chose.