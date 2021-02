Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham - Chelsea : Les Spurs ont le Blues

Comme la semaine passée, Tottenham clôt une nouvelle fois une journée de Premier League. Après Liverpool, c'est Chelsea qui se présente dans le Nord de Londres. Les Spurs viennent de vivre une semaine particulièrement compliquée. Sportivement, les hommes de José Mourinho se sont inclinés face à Liverpool (1-3) en commettant de grossières erreurs défensives, et ont, en plus, été incapables de réagir à Brighton. Face à des qui luttent pour rester en Premier League mais nettement plus entreprenants, Tottenham a logiquement perdu à l'Amex Stadium (0-1) face à une formation de Brighton. Face à Liverpool, Harry Kane s'est blessé aux deux chevilles et sera absent quelques semaines. Atout offensif majeur des Spurs, l'international anglais va manquer à sa formation lors des matchs à venir. De plus, l'une des solutions de remplacement, Gareth Bale, se montre extrêmement décevant depuis son arrivée du Real Madrid. Mourinho tentera peut-être le coup Dele Alli. Le milieu de terrain, écarté jusqu'à présent par le Portugais, était fortement convoité par le PSG mais n'a pas eu de bon de sortie. En face, Chelsea n'est pas au mieux et s'est récemment séparé de Franck Lampard. Le board des Blues a décidé de nommer Thomas Tuchel pour relancer la machine. Le technicien allemand a dirigé deux rencontres, avec pour résultat, un nul contre Wolverhampton (0-0) et une victoire à Stamford Bridge face à Burnley (2-0), grâce aux deux latéraux espagnols, Azpilicueta et Alonso. L'ancien coach du PSG cherche toujours sa formation type mais semble avoir quelques certitudes, notamment sur le plan défensif avec un trio Azpi, Silva et Rudiger, et au milieu avec la doublette composée par Kovacic et Jorginho. Offensivement, seul Hudson-Odoi a débuté les deux rencontres. Les se sont montrés solides lors de ces deux matchs (0 but encaissé) et devrait s'appuyer sur cela pour ramener la victoire du Nord de Londres, face à une formation de Tottenham privée de son meilleur joueur et qui a montré beaucoup de fébrilités lors des deux dernières journées.