Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham remporte le derby face à Arsenal

La 11journée de Premier League nous offre le traditionnel derby du Nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Les hommes de José Mourinho réalisent un excellent début de saison et occupent la tête du classement avec 21 points, à égalité avec Liverpool. Le coach portugais a apporté de la constance dans les résultats des. Battu lors de la première journée par Everton (0-1), Tottenham est depuis invaincu. Paradoxalement, les partenaires de Lloris sont plus à l'aise en déplacement où ils présentent un bilan de 4 victoires et un nul, obtenu la semaine passée à Stamford Bridge face à Chelsea (0-0). A domicile, lesont mal commencé avec cette défaite face à Everton et des nuls contre Newcastle et West Ham. Mais depuis le nul miraculeux obtenu par les Hammers, les Spurs ont fait le job face à Brighton (2-1) et lors de la dernière réception face au Manchester City de Pep Guardiola (2-0). Solide défensivement. Tottenham se montre séduisant offensivement avec un Ndombélé à la baguette. L'ancien Amiénois a enfin trouvé ses marques dans son nouveau club et s'entend parfaitement avec Son et Kane. En milieu de semaine, lesont décroché leur ticket pour les 16de finale de C3 avec leur nul obtenu en Autriche face à LASK.

De son côté, Arsenal est dans le dur en Premier League. Les Gunners pointent à une décevante 14e place avec seulement 13 points, à 8 unités des leaders, Tottenham et Liverpool. Le week-end dernier, Arsenal a connu une nouvelle déconvenue à l'Emirates face à Wolverhampton (2-1). Les Gunners restent sur trois matchs sans la moindre victoire avec deux défaites à domicile face à Aston Villa et Wolverhampton, pour un nul très heureux à Leeds (0-0). Un derby est le match parfait pour repartir de l'avant, cependant lessemblent loin de leur forme de fin de saison qui leur avait permis d'empocher la FA Cup avec un Aubameyang en feu. Le buteur gabonais est au centre des critiques, car il n'a marqué qu'à 2 reprises depuis le début de saison. La seule éclaircie pour les Gunners provient de la C3, où Arsenal s'est qualifié pour les 16de finale sans connaitre le moindre problème. Pour ce derby du Nord de Londres, lesde Mourinho semblent les mieux armés pour s'imposer.