Pronostic SPAL Inter Milan : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Serie A nous offre un duel a priori déséquilibré ce jeudi soir avec l'affrontement entre la SPAL et l'Inter. Le club de Luigi Di Biagio est sur une spirale catastrophique. Lors des 12 dernières journées, la Spal a seulement pris des points lors de deux rencontres, face à Parme (0-1) et contre le Milan AC (2-2). Lors de la dernière journée, le club de Bryan Dabo a certainement perdu le match de la dernière chance pour le maintien face au Genoa (2-0). Cette défaite repousse désormais les hommes de Di Biagio à 11 points du premier non relégable. Cette saison, l'Inter a été pendant de longues semaines le rival principal de la Juve dans la course au Scudetto. Les protégés d'Antonio Conte ont cependant perdu quelques points importants face à la Juve, la Lazio ou Bologne. Lasse retrouvent désormais à 8 points de la Vieille Dame. L'arrivée de Conte a néanmoins changé le club milanais qui semble désormais voué à retrouver son lustre d'antan. L'Inter ambitionne de terminer à la 2place mais fait face à la pression d'une équipe de l'Atalanta qui finit très fort. Vainqueur de l'aller (2-1) à Giuseppe Meazza et du Torino lundi (3-1), l'Inter devrait tranquillement s'imposer à l'extérieur, face à une formation quasiment condamnée.