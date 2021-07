Pronostic Slovan Bratislava Young Boys : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Les Young Boys font une bonne opération chez le Slovan Bratislava

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Slovan Bratislava - Young Boys Berne chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Slovan Bratislava reçoit les Young Boys dans le cadre des quarts de finale aller des barrages pour la Ligue des Champions. La formation slovaque a déjà joué un tour contre les modestes irlandais des Shamrock Rovers (victoire 3-2 en cumulé). Les hommes de Vladimir Weiss doivent leur qualification à leur brésilien Ratao, double buteur à l’aller et passeur décisif au retour pour l’homonyme du coach, Vladimir Weiss, qui avait raté un penalty à l’aller. Le Slovan participe à ces barrages de la ligue des Champions grâce à son titre national obtenu l’an passé, devant Streda. La saison dernière, l’équipe slovaque s’était fait sortir de ces barrages dès les 8e de finale et avait été également éliminée dès son entrée en lice dans les barrages de l’Europa League face aux modestes finlandais de KuPS.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Young Boys de Berne ont une nouvelle fois survolé le championnat de Suisse. En effet, les joueurs de Gerardo Seoane ont terminé avec 31 points d’avance sur le FC Bâle. Le coach Seoane est parti cet été au Bayer Leverkusen et a été remplacé par l’allemand David Wagner. Le meilleur ami de Jurgen Klopp sort d’une expérience décevante avec Schalke 04 et veut se relancer en Suisse. Au niveau européen, les Young Boys de Berne avaient réalisé un parcours intéressant en atteingnant les 8e de finale de l’Europa League face à l’Ajax. Dans cette formation, on retrouve de vieilles connaissances de la Ligue 1, comme l’ancien rennais Siebatcheu, qui a parfaitement pris le relais de Guillaume Hoareau à la pointe de l’attaque helvète. En effet, l’attaquant américain a inscrit 15 buts sur la saison. Supérieure à son adversaire, l’équipe suisse devrait être en mesure de confirmer sur le terrain du Slovan Bratislava pour se mettre dans d’excellentes dispositions avant le match retour.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Slovan Bratislava - Young Boys Berne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !