Pronostic Slavia Prague Feyenoord : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa Conférence

Un 4e affrontement avec des buts entre le Slavia Pargue et Feyenoord

Le Slavia Prague et le Feyenoord se trouvaient dans la même poule de Conference League. La formation néerlandaise avait remporté ce groupe devant les Tchèques obligeant ces derniers à disputer un barrage. Le Slavia s’est imposé face à une formation venant de l’Europa League, le Fenerbahce, au terme d’un aller-retour riche en buts (6-4 en cumulé). Ensuite la formation tchèque a de nouveau vécu un huitième de finale spectaculaire face aux Autrichiens de LASK (7-5). Sur sa lancée, le club praguois a poursuivi sur sa dynamique lors du quart aller contre le Feyenoord (3-3). Privé comme souvent de nombreux éléments pour ce match, le Slavia est parvenu à égaliser en toute fin du temps additionnel par Traoré. En championnat, le club praguois a profité ce week-end du nul de Plzen pour reprendre la tête suite à son large succès face à Pardubice (4-0) au cours duquel Provod a signé un doublé.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Feyenoord pensait avoir accroché la victoire lors du match aller en scorant en toute fin de rencontre. Malheureusement pour eux, les Bataves n’ont pas su conserver leur avance et vont devoir chercher leur qualif’ à l’extérieur. Cette saison, le club de Rotterdam réussit plutôt bien face aux Tchèques pour les avoir battu à une reprise et pour avoir signé deux nuls. A chaque fois, ces rencontres se sont finies avec des buts de chaque côté. En effet, le Slavia avait perdu l'aller aux Pays-Bas (2-1) avant de tenir le match nul au retour (2-2). En championnat, les hommes de Slot viennent de surclasser Heracles (4-1) qui leur permet de consolider leur place sur le podium derrière l’Ajax et le PSV. Dans cette équipe, on retrouve des éléments très intéressants comme les Til, Linssen ou le maitre à jouer turc Kokcu. Comme lors des 3 autres affrontements de la saison entre ces deux formations, on devrait voir des buts des 2 côtés. Souvent sous-coté alors qu'il affiche une belle expérience européenne ces dernières années, le Slavia pourrait se qualifier à domicile- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Slavia Prague Feyenoord encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !