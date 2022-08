Pronostic Sheriff Tiraspol Pyunik Erevan : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa

Le Sheriff Tiraspol étonne cette fois la C3 ?

Grosse surprise du début de la dernière Ligue des Champions, le Sheriff Tiraspol ne retrouvera pas la C1. Après avoir difficilement éliminé Zrinsjki et Maribor (nul à l'extérieur et petite victoire à domicile à chaque fois), le club d'Abou Ouattara (ex-Valenciennes) a été sorti au 3tour préliminaire par Plzen (défaites 2-1 à l'aller comme au retour). En championnat, le Sheriff Tiraspol est déjà en tête après 4 journées, affichant un bilan de 3 victoires et 1 nul. Ce week-end, il s'est imposé à Balti (0-3). Champion d'Arménie en titre, le Pyunik Erevan a concédé le match nul à domicile lors du match aller face à Tiraspol (0-0). D'abord engagé dans les tours de qualifications pour la C1, le club avait créé la surprise en éliminant le champion roumain Cluj, puis le champion luxembourgeois Dudelange. Le 3tour face à l'Etoile Rouge Belgrade a en revanche ramené le Pyunik Erevan à la réalité (deux défaites 5-0 et 0-2). De plus, la reprise dans le championnat arménien est compliquée. Défait à domicile ce week-end par Van (0-1), le Punyik Erevan est avant-dernier du classement après 3 journées (avec un match en moins). Après son nul obtenu à l'aller, le Sheriff Tiraspol de l'ancien Sochalien Ambri devrait logiquement l'emporter à domicile.