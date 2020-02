Pronostic Saint-Etienne Reims : Analyse, prono et cotes sur le match de Ligue 1

Reims prend au moins 1 point à Saint-Etienne

16de Ligue 1, Saint-Etienne peut craindre pour son maintien dans l'élite. Après un très bon passage à l'arrivée de Claude Puel sur son banc, les Verts ont replongé et des problèmes entre l'entraîneur et certains joueurs sont apparus (Ruffier sera d'ailleurs écarté ce dimanche). Toujours en lice en Coupe de France, Sainté a en revanche perdu ses 4 derniers matchs de Ligue 1 (3-1 à Metz, 3-2 à Brest et 1-0 à Montpellier, mais aussi 0-2 à Geoffroy-Guichard face à Marseille).

En face, Reims va mieux après une petite période de doute. 10de Ligue 1, les Rémois ont retrouvé de la solidité comme le montre son match remporté le week-end dernier face à Reims (victoire 1-0). Sur ses 4 derniers matchs, Reims s'est imposé face à Rennes et Angers (1-4), fait match nul face à Nice (1-1) pour 1 défaite à Strasbourg (3-0). Face à des Verts en période de crise et qui viennent de perdre leur capitaine Perrin sur blessure, les Rémois peuvent aller chercher au moins un point dans le Chaudron.