Pronostic Reims Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

La bonne surprise Lens perdure face à Reims

Mal parti dans cette saison, le Stade de Reims s'est repris au début de l'hiver en signant une très belle série de résultats. Lors de cette bonne passe, les hommes de David Guion ont disputé 9 journées de ligue 1 avec une seule défaite chez le leader du championnat de France, Lille. L'excellente forme de Boulaye Dia (12 buts) et une solidité défensive retrouvée ont été les clés du retour en forme des Champenois. Cette dynamique a permis à Reims de prendre 9 points d'avance sur la zone de relégation. En revanche, les hommes de David Guion restent sur trois matchs sans la moindre victoire. Tenu en échec par Angers, Reims s'est ensuite incliné face à une formation lorientaise, qui était alors relégable. En milieu de semaine, les Rémois sont passés à côté de leur match face à Valenciennes (3-4) en Coupe de France malgré une vaine réaction en fin de match. En face, Lens n'arrête plus de surprendre. Les Sang et Or sont actuellement en 6position avec 2 points de retard sur la dernière place qualificative pour les compétitions européennes, détenue par Rennes. En milieu de semaine, malgré une équipe remaniée, le club nordiste s'est largement imposé à la Beaujoire face à Nantes (2-4) en Coupe de France, les Lensois disputeront donc les seizièmes de finale. En Ligue 1, les hommes de Franck Haise viennent de s'imposer à Montpellier (1-2) avant de signer deux nuls face à Marseille (2-2) et Rennes (0-0). Equipe très plaisante à voir évoluer, Lens joue libéré et semble en mesure d'accrocher un résultat en Champagne, dans une nouvelle rencontre de Ligue 1 à moins de 5 buts.