Pronostic Pérou Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Pérou tient tête à l’Uruguay

Présent au Mondial 2018, le Pérou n'était pas parvenu à sortir de son groupe. Depuis l'épisode russe,ont réalisé deux très bonnes Copa América avec une finale en 2019 contre le Brésil et une demi-finale lors du dernier exercice. En revanche, les Péruviens sont en difficulté dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022, avec une dernière place au classement après 6 journées. Le Pérou avait très mal débuté avec un nul et 4 revers. Cependant, les Péruviens restent sur une bonne note avec un succès face à l'Equateur (1-2) qui présageait sa belle Copa América. Absent lors de la Copa, Farfan est toujours indisponible, au contraire des Trauco, Cueva, Yotun ou Tapia, mais également du capitaine et buteur Paolo Guerrero (38 buts en 104 sélections).En face, l'Uruguay connaît un passage plus compliqué. Habituée à jouer les premiers rôles, lareste sur deux Copa América décevantes. Tombés en quart de finale face à la Colombie au Brésil cet été, les Uruguayens occupent la 4et dernière place qualificative pour le prochain Mondial. En revanche, rien n'est encore fait puisque la Celeste ne compte que 4 points d'avance sur le dernier. Sur son début parcours, l'Uruguay s'est imposée contre le Chili (2-1) et la Colombie (0-3) pour des nuls face au Paraguay (0-0) et le Venezuela (0-0). Pour ce rassemblement, l'Uruguay est privé de ses 2 Pistoleros Suarez et Cavani. A domicile et à la sortie d'une très belle Copa América, le Pérou qui joue gros semble en mesure de résister à la Celeste pour accrocher au moins le nul dans une rencontre avec moins de 4 buts.