Pronostic Pau Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens résiste à Pau

Cette opposition entre Pau et Amiens met aux prises deux formations qui sont calées dans le ventre mou du championnat mais qui doivent encore remporter quelques rencontres pour assurer leur place en Ligue 2. Promu la saison dernière, le club béarnais s'était sauvé grâce à une excellente seconde partie de saison. Pour ce nouvel exercice, les Palois avaint nettement mieux débuté avec notamment de très bonnes prestations dans leur stade du Nouste Camp. En effet, les hommes de Didier Tholot doivent leur bonne tenue grâce aux points pris à domicile (25 sur les 35 au total). Après avoir enregistré deux victoires de rang face à Dijon (0-1) et Caen (1-0), Pau s'est incliné sur la pelouse de Valenciennes (1-0) le week-end dernier. De son côté, Amiens a connu une entame totalement différente à celle de Pau. En effet, les Picards se sont rapidement retrouvés dans la zone de relégation avant de relever la tête. Lors des dernières semaines, les protégés de Philippe Hinschberger se sont montrés solides puisqu'ils restent sur 6 journées sans la moindre défaite. Dernièrement, les Picards alternent entre victoires à domicile (Guingamp, Niort et Nîmes) pour des nuls en déplacement (Quevilly Rouen, Sochaux et Rodez). Le week-end dernier, la formation picarde s'est montrée très performante face à Nîmes (3-0) avec un doublé du Nigérian Arokodare qui comptabilise 8 réalisations depuis le début du championnat. Sur leur lancée, les Picards semblent en mesure d'accrocher au moins un nul face à des Palois pas toujours réguliers (2 défaites sur ses 4 derniers matchs à domicile).