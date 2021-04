Pronostic Nantes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne à Nantes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€, mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le FC Nantes semblait avoir repris du poil de la bête avec l'arrivée d'Antoine Kombouaré, voilà les Canaris qui ont replongé dans la zone rouge. Battus une seule fois sur les 6 premiers matchs de Casque d'or sur le banc, les Nantais viennent de s'incliner deux fois consécutivement, à domicile face à l’OGC Nice (1-2) et à l'extérieur face à Rennes (1-0). 19de Ligue 1, le club de Loire-Atlantique accuse désormais 2 points de retard sur le barragiste nîmois et 4 sur le premier non-relégable, Lorient. En plus, les Nantais vont affronter ce dimanche soir une équipe qui joue le titre.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 4à l'orée de cette journée, l’Olympique lyonnais n'en a pas pour autant dit adieu au titre. En effet, les Lyonnais ne sont qu'à 5 points du leader lillois et ils peuvent compter sur une certaine fraîcheur physique en cette fin de saison, eux qui n'ont pas disputer de Coupe d'Europe cette saison. Après plusieurs résultats décevants, Lyon a connu une belle semaine dernière avec une qualification pour les 1/4 de finale de Coupe de France et une victoire nette face à Angers en championnat (3-0). Face à une équipe relégable, l'OL qui retrouve son maître à jouer Aouar devrait pouvoir encore s'imposer dans une nouvelle rencontre avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !