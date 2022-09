Pronostic Monaco Lyon : analyse, cotes et pronos de l'affiche de Ligue 1 + 100€ offerts DIRECT !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Monaco -

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Monaco - Lyon

Monaco va mieux

L'OL déçoit toujours en déplacement

Une affiche quasiment au complet

Les compos probables pour PSG - Juventus :

Un Monaco – Lyon animé

Comme l'année précédente, Monaco avait signé une très belle fin de saison dernière qui lui avait permis de finir sur le podium. Malheureusement pour eux, les joueurs du Rocher ont encore manqué leur entame de saison. Ils ont démarré doucement en Ligue 1 et n'ont pas réussi à sortir des barrages de la Ligue des Champions avec une élimination face au PSV Eindhoven. Rebasculé en Europa League, le club de la principauté a lancé sa campagne par un succès étriqué en Serbie face à l'Etoile Rouge de Belgrade (0-1) sur un penalty d'Embolo, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Auteur de plusieurs parades décisives, Nübel a été le grand homme de ce match pour les Monégasques. Au niveau national, Monaco a connu une entame poussive avec des résultats irréguliers. Capable de tenir tête au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-1), Monaco s'inclinait ensuite à domicile face à Troyes (2-4) mais avec des décisions arbitrales contestables. Derrière, l'ASM a remporté le derby à Nice (0-1).De son côté, l'Olympique Lyonnais est seulement concentré sur la Ligue 1 puisqu'il n'est pas parvenu à se qualifier pour une compétition européenne l'an passé. Cet été, la formation lyonnaise s'est renforcée avec le recrutement de deux anciens de la maison, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, mais aussi Lepenant (Caen) ou Tagliafico (Ajax). Sans se montrer extrêmement brillants, les hommes de Peter Bosz avaient fait le taf dans leur entame de championnat. Les Lyonnais ont également profité d'un calendrier favorable pour engranger des victoires face à Ajaccio, Troyes, Auxerre et Angers, à chaque fois à domicile. Ralenti à Reims (1-1), l'OL disputait en milieu de semaine son match en retard face à Lorient. Tombés face à des Lorientais motivés au Moustoir, les Rhodaniens ont logiquement concédé leur première défaite de la saison (3-1). Ce revers montre tout le travail qui reste à faire pour le club de Jean-Michel Aulas, déjà en difficultés la saison passée à l'extérieur (5meilleure équipe à domicile, 9en déplacement).Pas de grosses absences a priori dans ce match. Monaco devrait rester privé de Volland, et Lyon de Boateng.: Nübel - Disasi, Badiashile, Sarr - Aguilar, Fofana, Camara, Caio Henrique - Diatta, Embolo, Golovin.: Lopes - Gusto, Mendes (ou Da Silva), Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi.En clôture de la 7journée de Ligue 1, l'AS Monaco reçoit l'Olympique Lyonnais au stade Louis II. Paradoxalement, le club du Rocher souffre à domicile en ce début de saison avec 2 nul contre Rennes et le PSV, pour deux revers face à Lens et Troyes. En revanche, il faut tout de même préciser que le match face aux Troyes avaient basculé sur l'expulsion très sévère de Maripan. Le week-end dernier, les Monégasques ont remporté le derby face à Nice sur une réalisation d'Embolo (3 buts en 6 matchs). Le Suisse est la recrue monégasque qui se met le plus en évidence alors que du côté de l'OL c'est Lacazette qui régale (4 buts en 6 matchs). Fort offensivement, Lyon se montre fébrile défensivement à l'image de Mendes à Lorient. Comme lors de 5 des 6 matchs disputés par l'OL, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés dans cette rencontre.Retrouvez le Pronostic PSG Juventus encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !