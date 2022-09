Pronostic OM Lille : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Après le quasi perfect sur les matchs de milieu de semaine (PSG - Juve et Tottenham - OM), on vous donne nos pronostics OM - Lille. Profitez de votre 1er pari remboursé de 100€ pour miser sur l'affiche de ce samedi

Nos pronostics OM - Lille

L'OM fait belle impression

Lille a déjà chuté deux fois

Peu d'absences de chaque côté

Les compos probables pour OM - Lille :

Marseille se relance directement face à Lille

.L'Olympique de Marseille a signé un excellent début sur la scène nationale puisqu'il a seulement perdu des points lors de son match nul à Brest (1-1). Plutôt épargnée par le calendrier, la bande à Tudor s'est imposée face à Reims, Nantes, Nice, Clermont et Auxerre. Hormis la formation auvergnate qui occupe la 8position, toutes les autres formations se trouvent au-delà de la 11place. En milieu de semaine, le club olympien lançait sa campagne européenne face au plus gros morceau du groupe, Tottenham. Bien rentrés dans leur match, les Marseillais ont fait jeu égal avec les Anglais. Comme souvent dans ce genre de rencontre, un petit détail a fait la différence, dans ce cas l'expulsion de Mbemba au retour des vestiaires a compromis les chances marseillaises. Malgré une bonne résistance, l'OM a craqué en fin de rencontre sur deux coups de tête de Richarlison.De son côté, Lille se comporte plutôt bien dans cette entame de championnat mais s'est incliné dans les 2 grosses affiches qu'il a disputé face au Paris Saint-Germain (0-7) et contre l'OGC Nice (1-2). En revanche, face à des adversaires à sa portée, le club nordiste a fait le job en prenant le meilleur sur Auxerre, Ajaccio et à Montpellier (1-3) lors de la dernière journée. Sous la houlette de Fonseca, le LOSC propose un jeu offensif et se réjouit du retour en forme de Jonathan David. Passé au travers lors de la deuxième partie de saison dernière, le buteur canadien a déjà frappé à 4 reprises et a également offert deux passes décisives. Lors de ses deux derniers déplacements au Vélodrome, Lille avait réussi à contenir la furia marseillaise pour ramener le point du nul. Fonseca serait sans doute ravi d'un tel résultat ce samedi.Pour cette affiche, l'OM sera a priori seulement privé de Rongier, suspendu. Face à l'actuel 6, Tudor devrait apporter du sang frais dans son XI avec les probables titularisations de Payet, Gueye (buteur face à Clermont) ou Harit et le retour d'Alexis Sanchez qui était lui suspendu mercredi en C1. Très décevant avec Arsenal la saison passée, le piston prêté Nuno Tavares (3 buts) fait grosse impression. En face, le fils Weah est toujours blessé.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Veretout, Gueye, Tavares - Harit, Payet - Alexis Sanchez.: Jardim - Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily - André, Angel Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David.Suite à son bon match mal récompensé face à Tottenham, les Phocéens ont dû nourrir des regrets mais peuvent se relancer dès ce samedi avec la réception de Lille au Vélodrome. Puni suite à l'expulsion de Mbemba, Marseille devrait pouvoir prendre le dessus sur Lille, qui a perdu ses deux premiers matchs de la saison face à des Européens (PSG et Nice). L'OM, qui retrouve Alexis Sanchez (3 buts en 5 matchs) a d'ailleurs pour l'instant gagné ses 3 premiers matchs à domicile de la saison.