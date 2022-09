Pronostic PSG Juventus : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions + 100€ offerts DIRECT !

C'est le grand retour de la Ligue des Champions, avec dès l'entame une énorme affiche. Retrouvez nos pronostics PSG - Juventus, à prendre avec 100€ offerts direct chez Winamax !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur PSG - Juventus

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur PSG - Juventus

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Un PSG pour l'instant très sérieux

Une Juventus en transition

De la continuité à Paris, des absents à la Juventus

Les compos probables pour PSG - Juventus :

Le PSG confirme face à la Juventus

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(288€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(410€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Le PSG a certes renoué avec la victoire en Ligue 1 la saison passée mais a manqué les rendez-vous en Coupe : élimination en 8de finale de la Coupe de France face à Nice et à ce même stade face au Real Madrid en Ligue des Champions. Suite au revers concédé au Bernabeu, l’état d’esprit des parisiens avait été fortement critiqué au point de voir les supporters siffler leurs propres joueurs. Le club a décidé d’opérer un changement majeur lors de l’intersaison en écartant Leonardo et Pochettino pour nommer Galtier en tant que coach et Campos comme directeur sportif. Champion avec Lille, l’ancien coach de Nice semble avoir apporté la rigueur qui manquait lors des saisons précédentes. A l’heure actuelle, les joueurs répondent favorablement au coaching de la Galette. Les prestations de Neymar ou Messi sont par ailleurs d’un niveau bien plus élevé que celles de l’an passé. Le technicien insiste également sur leurs efforts défensifs, importants en Ligue 1 mais prépondérants en Ligue des Champions. Vainqueur du Trophée des Champions face à Nantes (4-0), le PSG réalise une superbe entame de championnat avec 5 victoires pour un nul. Seul Monaco est parvenu à contrecarrer les plans parisiens il y a 10 jours (1-1). Le week-end dernier, le PSG s’est tranquillement imposé à Nantes (0-3) avec un doublé de Mbappé et une très belle prestation de Messi, qui dicte mieux le tempo du club de la capitale.De son côté, la Juventus reste sur deux saisons sans le moindre titre. L’expérience Andrea Pirlo a tourné court, tandis que celle avec Sarri n’avait pas été convaincante. Agnelli a donc décidé de rappeler Massimo Allegri à l'été 2021. Sous sa houlette, lesont connu la saison passée une entame de championnat poussive l’an passé mais ont nettement mieux fini avec l’arrivée du buteur Vlahovic lors du mercato hivernal. Malgré le Serbe, la Vieille Dame a été sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal et se montre laborieuse lors de l’entame de ce nouvel exercice. Après avoir facilement battu Sassuolo (3-0) lors de la 1journée de Serie A, la Juve a piétiné en signant 3 nuls sur ses 4 derniers matchs face à la Sampdoria (0-0), la Roma (1-1) et le week-end dernier contre la Fiorentina (1-1). Sixième de Serie A, la Juve avait tout de même signé une deuxième victoire en milieu de semaine passée face à la Spezia (2-0)Le mercato parisien a été marqué par la prolongation de Kylian Mbappé. Cette décision semble avoir été bénéfique pour le club de la capitale qui a effectué plusieurs autres recrutements avec le milieu portugais Vitinha (touché contre Nantes mais possiblement présent), le latéral Mukiele ou le jeune Ekitike. Dans les dernières heures du mercato, le club de la capitale a recruté les Espagnols Soler et Ruiz. Depuis le début de saison, Galtier a privilégié un système en 3-4-3 qui devrait être utilisé contre la Juventus, avec notamment Sergio Ramos en défense. L’ancien capitaine du Real est devenu un élément important depuis la prise en main de Galtier. La force du PSG cet été aura aussi été de réduire le groupe en transférant les indésirables Di Maria, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler ou Kurzawa. Les deux premiers ont d'ailleurs signé à la Juventus qui a connu un été agité avec le départ des cadres Chiellini et Dybala, mais aussi de De Ligt, de Zakaria ou de Arthur. Dans le sens inverse, le club a rapatrié Paul Pogba, qui s’est blessé dès son arrivée, l’attaquant Milik (déjà 2 buts), le défenseur Bremer ou le milieu Kostic. L’homme fort du club bianconero est Vlahovic qui enchaîne les buts depuis son arrivée en janvier dernier en provenance de la Fiorentina. Avec tous ses mouvements, Allegri cherche la solution tactique idéale pour son équipe. Il sera privé de Di Maria pour ce match: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Renato Sanches (ou Vitinha), Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.: Szczesny - De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro - Rabiot, Paredes, Locatelli - Miretti, Vlahovic, Kostic.Auteur d’une entame de championnat très sérieuse, le Paris Saint-Germain va vouloir confirmer ses bonnes dispositions nationales en Ligue des Champions. L’arrivée de Galtier semble avoir apporté de la rigueur au club de la capitale qui faisait défaut ces dernières saisons. De plus, le trio Messi – Mbappé – Neymar semble vouloir réaliser de grandes choses ensemble cette saison.se montre bien plus impliqué que l’an passé et est le dépositaire du jeu parisien, tandis que Mbappé (7 buts en 5 matchs) et Neymar (9 buts en 7 matchs) se montrent très forts dans la finition. Ce 1match de Ligue des Champions face à un adversaire redoutable est un excellent test pour voir les progrès accomplis par le PSG. Au regard de sa dynamique actuelle et évoluant au Parc des Princes, Paris part logiquement favori face à une Juventus qui se cherche encore dans ce début de saison.Retrouvez le Pronostic PSG Juventus encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !