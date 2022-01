Pronostic Milan AC La Spezia : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

Le Milan AC sans pitié face à la Spezia

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Milan AC – La Spezia chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Serie A nous offre une très belle lutte pour le titre entre les équipes milanaises. Au début de cette 22journée, l’Inter domine le classement avec un seul point d’avance sur les. Les deux équipes lombardes se livrent un superbe mano à mano et ont redistribué les cartes sur l’échiquier italien, où la Juventus avait survolé les dernières saisons. Le Scudetto remporté par l’Inter a réveillé l’appétit chez le grand rival rossonero qui avait fini 2la saison passée. Parti pied au plancher cette saison, le Milan AC a connu une légère perte de vitesse au début de l’hiver avec plusieurs contre-performances, certainement la conséquence de plusieurs absences importantes dans l’effectif. Le club milanais s’est parfaitement repris et vient de remporter ses 3 derniers matchs de Serie A face à Empoli (2-4), la Roma (3-1) et Venise (0-3). En milieu de semaine, les Rossoneri ont souffert face au Genoa mais sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la Coppa Italia en s’imposant lors des prolongations. Au prochain tour, les Milanais affronteront le vainqueur de l’opposition entre la Lazio et l’Udinese. Buteur en Coupe, Giroud devrait laisser logiquement sa place à Zlatan.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, La Spezia est parvenue à se maintenir l’an passé et doit de nouveau lutter pour conserver sa place dans l’élite. La formation dirigée par Thiago Motta se trouve actuellement en 16position avec seulement 3 points d’avance sur Cagliari. Le week-end dernier, La Spezia a réussi une très bonne opération dans l’optique du maintien en s’imposant face à une formation du Genoa (0-1) relégable. Ce succès face à un adversaire direct arrive à point pour La Spezia qui a connu une fin 2021 compliquée. Dans cette formation, on retrouve plusieurs joueurs français avec Antiste ou Amian, qui ont tous deux joué à Toulouse. En pleine bourre, le Milan AC devrait s’imposer tranquillement face à La Spezia et coller aux basques ou passer devant l’Inter.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(396€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(363€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC La Spezia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !