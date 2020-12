Pronostic Metz Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz face à un Lyon affamé

Le FC Metz vient de voir sa superbe série s'arrêter suite à sa défaite du week-end dernier face à Brest (2-0). Les Messins ont débuté la saison par trois défaites face à trois grosses cylindrées de la Ligue 1, Lille, Monaco et le PSG. Depuis leur revers au Parc des Princes, les Grenats avaient aligné 8 matchs sans la moindre défaite face à des formations évoluant pour la plupart dans la seconde partie de tableau. Le club messin a connu un coup dur avec la lourde blessure de Niane, excellent lors des premiers mois. Tenu en échec par Dijon et Nantes auparavant, le FC Metz s'est logiquement incliné face à une équipe de Brest en forme.

En face, l'Olympique Lyonnais est en grande forme. Les Rhodaniens ont pourtant débuté laborieusement avec une seule victoire lors des 6 premières journées. La fin du mercato et le succès à Strasbourg semblent avoir été le déclic pour la bande à Garcia. Les Gones viennent de remporter 5 de leurs 6 derniers matchs disputés, dont le dernier à domicile face à Reims (3-0). Le Camerounais Karl Toko Ekampi est en forme et a inscrit ses 5 buts lors de cette excellente série. De plus, Garcia doit se réjouir d'avoir vu Dembélé marquer face à Reims, l'ancien du Celtic ayant connu jusque-là un début de saison compliqué. Le coach lyonnais peut s'appuyer sur la totalité de son effectif et s'est même permis de se passer de l'un de ses meilleurs éléments face à Reims, puisque Houssem Aouar a été sanctionné pour ne pas avoir suivi les procédures du club. Il sera de retour ce week-end. L'OL possède un effectif de qualité qui joue seulement la Ligue 1, alors que ses rivaux principaux sont engagés dans les coupes européennes. Pour ce déplacement à Metz, le club lyonnais devrait poursuivre sa série et remporter 3 nouveaux points.