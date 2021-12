Pronostic Lorient PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf face à Lorient

De retour en Ligue 1 la saison dernière, Lorient a dû batailler toute l’année pour obtenir son maintien. Les Merlus s’en sortis grâce à une seconde partie de saison nettement plus convaincante, porté par son duo offensif Moffi – Laurienté. Sur leur lancée, les Merlus ont réalisé une entame de Ligue 1 intéressante au point de se retrouver dans la 1partie de tableau. Mais depuis quelques semaines, la mécanique lorientaise s’est grippée au point d’avoir chuté dans la zone de relégation. La formation bretonne reste sur 11 matchs sans la moindre victoire en championnat et surtout sur 7 défaites de rang. Les Lorientais ont en plus perdu des confrontations face à des adversaires directs pour le maintien comme Brest, Troyes ou Metz (4-1) lors de la dernière journée. Le week-end dernier, Lorient avait un 32de finale de Coupe de France compliqué à jouer sur la pelouse du Roazhon Park de Rennes. Malgré une belle résistance, les Lorientais se sont inclinés face aux Rouge et Noir (1-0) et peuvent désormais se focaliser sur leur mission maintien.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG plane sur la Ligue 1 et compte déjà 13 points d’avance sur son premier poursuivant, Marseille. En novembre, les Parisiens ont connu un passage un peu plus compliqué avec une défaite face à Manchester City (2-1) en Ligue des Champions et des nuls plutôt heureux en Ligue 1 face à Nice et Lens. En revanche, les hommes de Pochettino se sont repris lors de la réception de Bruges en C1 (4-1), puis de Monaco en Ligue 1 (2-0) grâce à un excellent Kylian Mbappé. L’international français réalise certainement sa meilleure saison sous les couleurs parisiennes et a été une nouvelle fois décisif en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (0-3) avec deux nouvelles réalisations. Suspendu suite à une accumulation de cartons, le natif de Bondy manquera ce dernier match de l’année. Lors de ce 32de finale, Paris avait fait tourner, laissant notamment Messi au repos. Pochettino en a profité pour donner du temps de jeu aux jeunes pousses, avec notamment un Xavi Simons intéressant. Pour ce déplacement en Bretagne, le technicien argentin devrait aligner l’artillerie lourde avec le retour des Di Maria, Messi, Hakimi ou Wijnaldum. Largement supérieur, Paris va vouloir se venger de sa défaite de la saison passée au Stade du Moustoir. En l'absence de Neymar et Mbappé, et avec un Messi qui marque peu en Ligue 1, le PSG devra sans doute compter sur Di Maria devant.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !