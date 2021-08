Pronostic Etoile Rouge Belgrade Cluj : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue Europa

L'Etoile Rouge Belgrade se reprend face à Cluj

Match entre deux grands déçus du 3tour qualificatif pour la Ligue des champions. Grand favori de son opposition face au modeste Sheriff Tiraspol, l'Etoile Rouge Belgrade a pourtant été éliminé (défaite 1-0 en Moldavie après un match nul concédé à domicile) et va devoir remporter ce barrage de Ligue Europa pour jouer une Coupe d'Europe cette saison. Sur son début de championnat, l'Etoile Rouge du désormais ancien angevin Diony cet été a démarré par 3 victoires et 1 nul et va tenter de conquérir son 8titre de champion de Serbie, le 5consécutif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cluj fait aussi un très bon début de saison en championnat et s'est vautré au 3tour qualificatif pour la C1. Les partenaires de l'ancien Marseillais Omrani ont remporté leurs 5 premières rencontres de championnat en battant Craiova 1948 (3-2), l'Academica Clinceni (1-2), le Chindia Targoviste (1-0), Mioveni (0-1) et le Farul Constanta ce week-end (1-0). Quadruple champion de Roumanie en titre, Cluj s'est en revanche loupé quand cela comptait puisqu'il a perdu la SuperCoupe de Roumanie (défaite aux tirs aux buts contre l'Union Craiova) et en Suisse la semaine dernière face aux Young Boys Berne sur son 3tour préliminaire de C1. Après avoir concédé le nul à domicile dans les dernières minutes du match aller face aux Suisses (1-1), les Roumains ont largement été défaits en déplacement (3-1). Dans un stade Marakana sans doute bouillant, ils pourraient de nouveau devoir s'incliner à l'extérieur.