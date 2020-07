Pronostic Crystal Palace Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un Palace de Crystal face à Tottenham

Dans sa longue carrière d'entraineur, Roy Hodgson n'avait jamais connu pareille déconvenue. Son club vient d'aligner au Molineux Stadium de Wolverhampton sa septième défaite de rang. Le Crystal Palace de retour de confinement est fragile et rompt au moindre à-coup. Les Eagles sont assurés du maintien et déplorent des absences importantes sur le plan défensif où les importants Gary Cahill, Tomkins ou Sakho sont indisponibles. Lors de la terrible série de 7 revers de rang, Palace n'a marqué que lors d'une rencontre, face à Chelsea (2-3). Friable défensivement et inefficace offensivement, le club londonien est déjà tourné vers la saison prochaine.

En face, Tottenham arrive à Selhurst Park pour s'imposer et viser une qualification en Europa League. Les Spurs auront certainement un œil sur la rencontre entre Chelsea et Wolverhampton, car les Wolves sont actuellement les heureux élus. Arrivé pour succéder à Pochettino, Mourinho n'a pas connu les résultats souhaités. Son équipe termine cependant bien la saison et reste sur trois succès de rang. En milieu de semaine, les Spurs ont disposé de Leicester (3-0) avec un doublé d'Harry Kane. Blessé en milieu de saison, Kane semble revenir à son meilleur niveau au meilleur des moments pour aider sa formation à accrocher l'Europe. Supérieur, Tottenham devrait s'imposer face à une formation de Palace à l'arrêt.