Pronostic Cologne Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Cologne Modeste mais ambitieux face à Stuttgart

Proche de la relégation l'an passé, le FC Cologne avait sauvé sa place lors des barrages face à Holstein Kiel grâce à une excellente manche retour. Les protégés de Baumgart réalisent un bien meilleur exercice actuel, avec la 10place du classement en ce moment. Depuis le début de saison, Cologne s'est montré plutôt solide face à des formations à sa portée puisque trois des 4 défaites concédées par le club d'Anthony Modeste l'ont été face à des équipes du Top 4, le Bayern, le Borussia Dortmund et Hoffenheim. L'une des raisons de l'exercice correct réalisé par Cologne vient de l'excellente forme d'Anthony Modeste. Le buteur français a inscrit 10 buts depuis le début de saison dont deux lors de la victoire en milieu de semaine sur la pelouse de Wolfsbourg (3-2). A domicile, Cologne a été très intéressant depuis le début de saison avec un seul revers concédé lors de la réception d'Augsbourg (0-2).De son côté, Stuttgart a connu une saison dernière nettement plus tranquille terminée dans la première partie de tableau. En revanche, dans cette nouvelle saison, la formation allemande ne connait pas la même réussite avec une 15place au général et le même nombre de points que le premier relégable. En milieu de semaine, Stuttgart a été surclassé par un Bayern qui domine la Bundesliga (0-5) et espère relever la tête pour ce dernier match de l'année. Malheureusement pour Matarazzo, il ne peut pas compter sur son meilleur attaquant, l'Autrichien Kalajdzic, blessé depuis le début de saison. Pour cette affiche, le Cologne d'Anthony Modeste semble en mesure de prendre le dessus à domicile sur une formation de Stuttgart pas au mieux.