Pronostic Chelsea Krasnodar : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Chelsea – Krasnodar : les Blues enchaînent !

Cette confrontation entre Chelsea et Krasnodar ne revêt aucun intérêt au niveau de l'enjeu. En effet, d'un côté, les Blues sont assurés de terminer premiers depuis leur large succès à Séville (0-4) obtenu la semaine passée grâce au quadruplé d'Olivier Giroud. De l'autre, le club russe participera à l'Europa League grâce à sa troisième place, validée par leur victoire sur Rennes (1-0). Les hommes de Franck Lampard sont en grande forme et viennent de s'imposer face à Leeds (3-1) en Premier League ce week-end. Sur la lancée de son quadruplé, Giroud a égalisé pour sa formation avant que Zouma et Pulisic ne fassent la différence. Ce succès permet aux Blues de confirmer leur troisième place derrière Tottenham et Liverpool. Au rayon des mauvaises nouvelles, Lampard a vu Ziyech se blesser face aux, tandis que Kai Havertz peine à trouver sa place au milieu de terrain. Victorieux de Rennes sur une réalisation du buteur suédois Marcus Berg, Krasnodar est assuré de terminer à la troisième place et sera par conséquent rebasculé en Europa League. Lors de son parcours européen, le club russe a seulement pris des points lors de ces confrontations face au club breton. Largement battus par Chelsea (0-4) à l'aller, les Russes s'étaient également inclinés lors de la double confrontation face au FC Séville. Sur le plan national, les partenaires de Rémy Cabella se montrent décevants avec une 8place seulement du championnat de Russie. Le week-end dernier, Krasnodar a en revanche signé l'une des plus belles victoires de la saison face à Volgograd (5-0). En pleine forme, un Chelsea même remanié devrait s'imposer à doicile face à une formation russe qui ne joue plus rien.