Pronostic Brest Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Brest

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brest Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Brestois fait partie de ces équipes qui ne jouent presque plus rien dans cette dernière ligne droite. A quelques encablures de la fin, les Bretons sont 12et possèdent un matelas d’avance sur la zone de relégation (10 points) et ne devraient donc pas être menacés. Cette fin de saison sans enjeu explique certainement les résultats en dent de scie du club breton. En effet, les hommes de Der Zakarian sont allés s’imposer à Montpellier (1-2) avant de concéder un nul à domicile contre Nantes (1-1), puis de s'incliner à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Etienne le week-end dernier (2-1). Bien rentrés dans leur match, les Bretons ont ouvert le score par l’inévitable Honorat mais se sont ensuite fait surprendre sur des coups de pieds arrêtés. En fin de rencontre, les Bretons ont eu la balle d’égalisation, parfaitement sortie par Bernardoni.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique Lyonnais n’a pas abdiqué dans la course à l’Europe. Meurtri par son élimination en quart de finale de l’Europa League par West Ham (1-4 en cumulé), Lyon a relevé la tête le week-end dernier en surclassant des Girondins de Bordeaux dans le dur. En forme dans cette année 2022, Dembélé a ouvert le festival offensif de son équipe (6-1). L'ancien du Celtic a inscrit un doublé comme son compère Toko-Ekambi, les deux attaquants confirmant qu'ils sont les hommes en forme de cette équioe. Ce succès permet aux Rhodaniens de revenir à 4 points de Strasbourg, qui occupe le dernier ticket européen. Avant sa large victoire sur Bordeaux, l’OL avait été irrégulier avec 2 matchs nuls face à des équipes comme Reims ou Strasbourg, et une victoire arrachée en fin de match face à Angers (3-2). Au regard des résultats décevants du club, l’avenir de Peter Bosz semble s’inscrire loin du Rhône à moins que ses protégés finissent forts la saison. Revigoré par son large succès sur Bordeaux, Lyon devrait profiter de ce déplacement en Bretagne face à une formation brestoise qui ne joue quasiment plus rien pour l'emporter et continuer de croire en l'Europe.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(519€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(426€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !