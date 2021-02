Pronostic Brest Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon, réaction attendue à Brest

Après 4 revers consécutifs concédés en janvier, le Stade Brestois s’est repris début février en allant chercher un match nul sur la pelouse de la Meinau face à Strasbourg (2-2). Menés de 2 buts, les Bretons ont renversé la rencontre lors des 5 dernières minutes. Ce nul aux allures de victoire a été un déclic pour les hommes de Dall’Olglio, qui ont ensuite retrouvé leur confiance. En effet, Brest s’est ensuite imposé à domicile face à Bordeaux (2-1) avant de valider son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe de France grâce à son succès sur Rodez (2-1). Le week-end dernier, les Bretons ont réalisé une excellente performance au stade Pierre Mauroy de Lille où ils ont obtenu le partage des points (0-0) face à une formation lilloise qui venait de remporter ses 7 derniers matchs. Solide à domicile, le club breton veut surfer sur sa confiance actuelle pour gêner des Lyonnais, comme il l’avait fait lors du match aller en décrochant le point du match nul au Groupama Stadium (2-2).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique lyonnais est attendu suite à sa défaite concédée lors de la journée précédente, face à Montpellier. Déjà battu à l’aller à la Mosson (0-1), l’OL s’est cette fois fait surprendre au Groupama Stadium par des Héraultais entreprenants, qui ont mérité leurs 3 points (1-2). Avec 3 points de retard sur Lille et 2 sur le PSG, le club rhodanien ne peut plus se permettre d’abandonner des points s’il souhaite lutter pour le titre. Ce déplacement à Brest s’apparente au match piège face à une formation bretonne joueuse et très performante dans son stade. Mais en déplacement, les hommes de Rudi Garcia sont invaincus depuis la mi-septembre et viennent de remporter 6 de leurs 7 derniers matchs loin de leur base. Revanchards après leur contre-performance face au MHSC, les Lyonnais devraient offrir une prestation nettement plus convaincante à Francis le Blé pour se sortir du piège brestois.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !