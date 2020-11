Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern remporte encore le Klassiker face au Borussia Dortmund

L’affiche de la 7journée de Bundesliga met aux prises les deux leaders ex-aequo, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Les Marsupiaux réalisent un excellent départ avec 5 victoires et 1 nul. Avec 15 points au compteur, les hommes de Favre partagent la tête avec le Bayern. Les partenaires de Marco Reus réputés pour leur allant offensif, se signalent cette saison par leur solidité défensive puisqu’ils possèdent la meilleure défense de Bundesliga, avec seulement 2 buts encaissés. La défense du Borussia va pouvoir se tester face à ce qui se fait de mieux en Europe avec la venue du Bayern. Dortmund reste sur 4 succès consécutifs en Bundesliga face à Fribourg, Hoffenheim, Schalke et Bielefeld. En Ligue des Champions, les protégés de Lucien Favre ont perdu à Rome face à la Lazio mais se sont repris à domicile face au Zenit (2-0) grâce aux deux pépites, Sancho et Haaland. En milieu de semaine, le buteur norvégien s’est de nouveau signalé en inscrivant un doublé face au Club Bruges (3-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Auteur d’un nouveau triplé historique cet été, le Bayern s’est également imposé en début de saison dans la Super Coupe d’Allemagne face au... Borussia Dortmund (3-2). Exceptionnel depuis plusieurs mois, le club bavarois a débuté la saison en trombe. Seul Hoffenheim a réussi à stopper l’élan du Bayern, pour ce qui semblait être plus une journée sans pour les bavarois. Les partenaires de Pavard sont également partis tambour battant en Ligue des Champions avec des victoires obternues face à l’Atlético (4-0), le Lokomotiv Moscou (1-2) et contre le RB Salzbourg (2-6). En 2020, seuls Hoffenheim et Leipzig ont réussi à prendre des points face au Bayern. Comme la saison passée, le club bavarois devrait confirmer sa supériorité sur le Borussia Dortmund en remportant le- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !