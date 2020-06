Pronostic Belenenses Vitoria Guimaraes : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Le Victoria Guimaraes enchaîne à Belenenses

13de ce championnat Portugais avec un total de 29 points après 25 journées, Belenenses devrait se sauver car les situations des deux derniers (Desportivo Aves et Portimonense), en positions de relégables, semblent désespérées. Le club Lisboète ne semble pas vraiment concerné par les résultats des autres puisque l'équipe joue bien et sans pression. A l'image de cette dynamique avant la trêve de 2 victoires (Boavista, Maritimo) et deux nuls (Rio Ave, Famalicao). Une situation positive, confirmée par cet excellent résultat sur la pelouse du Desportivo Aves justement (2-0). Belenenses est donc invaincu depuis 5 rencontres.

En face, le Victoria Guimarães espère accrocher un ticket pour la prochaine Europa League. A 5 points seulement du quatrième alors qu'il reste un quart du championnat à disputer, les espoirs sont permis pour les hommes d'Ivo Vieira. Sur une belle dynamique de 3 victoires avant la coupure du championnat portugais, le Victoria Guimarães s'est parfaitement remis dans son sujet le week-end dernier lors de la réception du Sporting Lisbonne. Menés à deux reprises au score, les coéquipiers de Davidson ont trouvé les ressources pour revenir (2-2) malgré l'expulsion d'Amoah un peu après l'heure de jeu. Face à une équipe de Belenenses qui n'a plus rien à jouer, nous pensons que Guimarães va faire le job.