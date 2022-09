Pronostic Arsenal Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal, un leader qui assure face à Tottenham

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal – Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader de Premier League, Arsenal s’apprête à vivre quelques semaines très importantes puisque le club londonien va devoir affronter des gros adversaires, à commencer par son pire ennemi Tottenham. Battu il y a quelques semaines à Old Trafford par Manchester United (2-1), Arsenal s’était repris en disposant tranquillement de Brentford au Gtech Stadium (0-3). Dans les journées à venir, l’équipe londonienne fera face à Liverpool ou Manchester City. Depuis le début de saison, lesse montrent très intéressants au niveau des résultats mais également au niveau du jeu offert. Les apports de Gabriel Jesus et de Zinchenko lors du mercato estival sont de vrais plus pour Arteta. Le buteur brésilien, en manque de temps de jeu à City, est prépondérant sur le front de l’attaque avec pas moins de 4 buts inscrits pour 3 passes offertes. A ses côtés, les Martinelli, Saka ou le portugais Vieira, auteur de son premier but à Brentford affichent une forme resplendissante. De plus, la défense d’Arsenal souvent décriée l’an passé, est devenue bien plus solide avec l’incorporation de Saliba et le passage sur le flanc droit de Ben White. A noter que Granit Xhaka réalise également son meilleur début de saison au sein du club londonien. Ce samedi, en ouverture de la 9journée de la Premier League, le traditionnel North London Forever devrait résonner à l’entrée des joueurs sur la pelouse de l’Emirates.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, lesaffronteront leur grand rival de Tottenham, qui se montre également intéressant dans ce début de saison. Les hommes de Conte sont en 3position de Premier League avec un seul point de retard sur Arsenal. Lessont toujours invaincus avec un bilan de 5 succès et 2 matchs nuls, concédés lors des deux premiers derbys londoniens face à Chelsea (2-2) et contre West Ham (1-1). Face à des adversaires à sa portée, la bande à Conte fait le job comme elle l’a démontré avant la trêve internationale en surclassant Leicester (6-2). Critiqué par son manque d’efficacité depuis le début de saison, le Sud-Coréen Son s’est réveillé lors de cette rencontre en signant un triplé. Il a également marqué pendant la trêve internationale avec sa sélection. Par rapport aux saisons précédentes, lesdisposent d’un effectif de plus grande qualité avec les recrutements des Bissouma, Perisic, Lenglet ou du buteur Richarlison. Ce derby du Nord de Londres met aux prises deux formations en grande confiance lors de cette entame de championnat. Dans un Emirates bouillant et vainqueur de ses 3 premiers matchs à domicile en ce début de saison, Arsenal devrait poursuivre sa superbe dynamique en prenant le meilleur sur son grand rival des Spurs.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !