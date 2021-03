Pronostic Amiens Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se relance à Amiens

Relégué de Ligue 1 lors de l'arrêt des compétitions l'an passé, Amiens a connu une mise en route difficile en Ligue 2. Après quelques mois d'adaptation, le club picard semblait avoir trouvé son rythme de croisière et n'était plus très loin de la course aux play-offs. Les Amiénois n'ont cependant pas réussi à faire la bascule et se retrouvent désormais en 13position, avec seulement 6 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes d'Oswald Tanchot connaissent des semaines difficiles puisqu'ils viennent de disputer 6 rencontres de championnat sans la moindre victoire. Leur dernier succès remonte à la fin du mois de janvier avec la réception de la lanterne rouge, Châteauroux. Battu successivement par Sochaux (0-1) et Toulouse (3-0), Amiens est allé ensuite chercher le point du match nul face à Auxerre (1-1).

De son côté, Troyes, leader incontesté de Ligue 2 depuis des mois, a connu une sévère désillusion lors de la dernière journée. En effet, les Troyens ont été humiliés par l'AS Nancy Lorraine (1-5) dans leur stade de l'Aube. Ce revers ne doit pas faire oublier l'excellent parcours des hommes de Laurent Batlles qui s'étaient montrés très réguliers jusque-là dans leur performance. De plus, malgré cette défaite, l'ESTAC est toujours leader du classement, mais voit Toulouse et Clermont revenir à grands pas. Désireux de repartir de l'avant, Troyes devrait profiter du passage compliqué des Amiénois pour effacer la claque reçue face à Nancy.