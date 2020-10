Pronostic AEK Athènes Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Les Foxes de Leicester enchaînent chez l'AEK d'Athènes

Depuis son titre de champion d'Angleterre, Leicester s'est installé dans la première partie de tableau Outre-Manche. L'an passé, les Foxes ont longtemps été dans le Top 4 de Premier League avant de craquer dans la dernière ligne droite. Les hommes de Brendan Rodgers ont cependant assuré leur présence en Europa League. Pour leurs débuts en C3, les Anglais se sont tranquillement imposés face aux Ukrainiens de Zorya (3-0). Après deux revers de rang en Premier League face à West Ham et Aston Villa, Leicester s'est repris le week-end dernier en s'imposant à l'Emirates face à Arsenal (0-1) sur une réalisation de l'inévitable Jamie Vardy. Arrivé lors des derniers jours du mercato, l'ancien stéphanois Wesley Fofana s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe, lui apportant une certaine solidité défensive.

L'AEK Athènes a terminé en 3position du dernier championnat grec, derrière l'Olympiakos et le PAOK. Passés par les barrages de C3, les Grecs ont dominé Saint-Gall et Wolfsbourg pour pouvoir accéder à la phase de groupe. Pour son premier match, l'AEK a été surclassé par Braga à l'extérieur (3-0). Au niveau national, le club grec occupe la 4place à 3 unités du leader, Aris. Le week-end dernier, l'Iranien Ansarifard a signé l'unique but de la rencontre face à Giannina. Sur 2 succès consécutifs sans prendre de but, Leicester devrait s'imposer en Grèce face à un AEK largement battu à Braga la semaine passée.