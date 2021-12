Premier League : 218€ à gagner avec Tottenham & Leicester !

Comme lors du Boxing Day et comme lors de 6 de nos 9 derniers combinés, on tente de vous faire gagner avec une cote autour de 2,00 sur les matchs de Premier League de ce week-end !

Watford - Tottenham :

Leicester - Norwich :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Tottenham et Leicester dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné donné en exemple peut vous rapporter pour 100€ de mise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Invaincu depuis l'arrivée d'Antonio Conte si l'on excepte un match de Conference League disputé avec une équipe B, Tottenham est en 1/2 finale de League Cup (EFL Cup) et est bien remonté au classement de Premier League. Vainqueur de 7 de ses 8 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, pour 1 nul face à Liverpool, lesvont devoir maintenant s'améliorer à l'extérieur. Passé pas loin de la victoire en milieu de semaine chez une équipe de Southampton (1-1 avec un but de Kane qui retrouve ses maques) solide dans son stade, Tottenham affronte ce samedi une équipe de Watford en souffrance. 17de Premier League, lesviennent de perdre leurs 5 derniers matchs, dont le tout dernier, largement mardi à domicile, face à une formation de West Ham qui n'arrivait plus à gagner (1-4).Alors que Tottenham peut prétendre retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, Leicester va sans doute plutôt jouer une nouvelle qualification en Europa League. 9du championnat anglais, lesviennent de frapper un grand coup mardi en infligeant à Liverpool leur 2défaite seulement de la saison toutes compétitions confondues (1-0). Les hommes de Brendan Rogers ont confirmé leurs très bonnes passes à domicile, eux qui restent sur 3 victoires dans leur stade (4-0 face à Newcastle et 4-2 face à Watford, en plus de Liverpool). En face, Norwich est la lanterne rouge de Premier League avec seulement 10 points pris en 19 rencontres jouées et le club de Lees-Melou reste sur 5 défaites consécutives.- 2,18 chezqui vous offre!!!- 2,08 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL !- Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en CASH !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec