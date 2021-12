Boxing Day : 240€ à gagner avec Arsenal & Tottenham !

Norwich - Arsenal :

Tottenham - Crystal Palace :

Si vous misez par exemple sur les victoires d'Arsenal et Tottenham dans un pari combiné, la cote atteindra :

Et si Arsenal retrouvait la Ligue des Champions ? De retour dans le Top 4 de Premier League, lesne font plus rire outre-Manche. Vainqueur de ses 3 derniers matchs de Premier League, dont le dernier de manière probante sur la pelouse de Leeds (1-4), Arsenal s'est également qualifié pour les 1/2 finales d'EFL Cup mardi en dominant Sunderland avec une équipe remaniée. Arteta a semble-t-il trouvé son 11 type avec l'intégration notamment d'un Gabriel Martinelli mis en confiance au détriment d'un Aubameyang écarté qui pourrait ne plus jamais porter le maillot des Canonniers. Lanterne rouge du championnat anglais avec seulement 10 points pris en 17 rencontres jouées, Norwich reste sur 3 défaites consécutives dont 2 à domicile (Manchester United, Aston Villa).A l'image de ce qui arrive à son ennemi intime Arsenal, ça va mieux pour Tottenham qui doit sans doute beaucoup à la récente signature d'Antonio Conte parti cet été de l'Inter avec un titre de champion de Serie A en poche. Hormis la défaite concédée en Slovénie en Conference League avec une équipe B alignée, lesont fait le job depuis l'arrivée du technicien italien. Ils sont eux aussi en demi-finale de la coupe de la Ligue anglaise après leur victoire à domicile du milieu de semaine face à West Ham (2-1) et ils sont remontés au classement en Premier League. Tottenham est en effet 7avec 6 points de retard sur Arsenal mais avec 3 matchs en moins disputés. En les gagnant, les partenaires d'Hugo Lloris seraient donc dans le Top 4. Après avoir battu successivement Leeds (2-1), Brentford (2-0) et Norwich (3-0) à domicile, Tottenham a signé un bon match nul face à Liverpool (2-2) toujours dans son stade lors de la dernière journée. En face, Crystal Palace est 11de Premier League et ne semble pas pouvoir jouer les places européennes malgré l'arrivée de Patrick Vieira cet été.