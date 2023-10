Pronostic Villarreal Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes solide à Villarreal

Dans ce groupe F de la Ligue Europa, l’opposition entre Villarreal et le Stade rennais met aux prises les deux favoris du groupe. Victorieux de l’EL en 2021, le Sous-Marin jaune se cherche depuis le départ d’Unai Emery à Aston Villa. Ayant déjà rechangé d’entraîneur en ce début de saison, Villarreal connaît une entame décevante avec notamment une défaite lors de son premier match européen sur la pelouse du Panathinaikos (2-0). En plus de cette mauvaise performance, les partenaires de Capoue souffrent en Liga où ils n’ont remporté que deux matchs face à Majorque (0-1) et Almeria (2-1). Actuellement, Villarreal se trouve en 13e position avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable, le Celta Vigo. À la veille de recevoir Rennes, le Sous-Marin jaune ne semble plus aussi insubmersible, puisqu’il reste sur 4 matchs sans la moindre victoire.

De son côté, Rennes a affiché des objectifs ambitieux lors de l’intersaison afin de rester au minimum un club du top 5 français. En Ligue 1, le club breton est toujours invaincu, mais s’est signalé par une accumulation de matchs nuls (5 en 7 journées). Victorieux de leur 1er match contre Metz, les Bretons ont seulement renoué avec la victoire le week-end dernier lors du derby contre Nantes (3-1). Lors de cette affiche, les Rennais ont très bien démarré avec l’ouverture du score de Bourigeaud sur penalty, puis ont ensuite affiché leur supériorité malgré l’égalisation des Canaris. Ce succès est intervenu 10 jours après celui obtenu face au Maccabi Haifa (3-0) en Ligue Europa. Grâce à cette victoire, le club breton a pris les commandes de son groupe et espère enchaîner face à Villarreal. Bruno Genesio peut compter sur un effectif quasiment au complet, puisque Kalimuendo et Terrier ont effectué leur retour face à Nantes. Plein d’ambition, Rennes semble armé pour accrocher au moins le point du nul en Espagne face à une équipe de Villarreal pas au mieux.

