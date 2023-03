Pronostic Valladolid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valladolid enchaîne face à l’Athletic Bilbao

14e de la Liga, Valladolid lutte pour conserver sa place dans l’élite. Promue cette saison, la Pucela compte seulement 2 points d’avance sur Getafe, premier relégable. De plus, le bas du tableau en Liga change chaque semaine, car il est très serré avec seulement 3 points séparant l’avant-dernier du 13e. Le club, propriété de Ronaldo, reste sur deux résultats positifs avec une victoire à domicile contre l’Espanyol (2-1) et un nul sur la pelouse d’Elche (1-1). À domicile, Valladolid se montre plutôt solide depuis quelques mois malgré des revers contre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Dans cette formation, on retrouve le latéral gauche Sergio Escudero passé par le FC Séville, et surtout le canadien Laryn (prêté par le Club Bruges lors du mercato hivernal) qui a déjà inscrit 4 buts pour Valladolid.

De son côté, l’Athletic Bilbao a un objectif prioritaire qui est de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Battu sur la pelouse d’Osasuna en demi-finales allers (1-0), le club basque va devoir réagir lors du match retour. Car en championnat, Bilbao n’est pas au mieux avec un bilan de 4 défaites et un nul lors des 5 dernières rencontres disputées. Après avoir pris un point sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0), les partenaires d’Inaki Williams se sont inclinés à San Mames face au FC Barcelone (0-1). Lors de cette rencontre, le club basque aurait mérité de prendre un point, car il a eu plusieurs opportunités d’égaliser. Pas au mieux depuis quelques semaines et rétrogradé à la 9e place de Liga, l’Athletic pourrait encore laisser échapper des points face à une équipe de Valladolid qui reste sur 3 matchs sans défaite à la maison.

