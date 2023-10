Pronostic Troyes Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes, le déclic face à Concarneau ?

Relégué l’été dernier, Troyes était attendu parmi les candidats au podium lors cette saison de Ligue 2. L’ESTAC est bien loin de répondre aux attentes puisqu’il occupe seulement la 16e place, première position non relégable. L’équilibre semble fragile puisque le club troyen ne compte qu’un seul point d’avance sur le Paris FC, premier relégable. Depuis son arrivée dans l’Aube, le coach Kisnorbo affiche un bilan catastrophique mais a tout de même conservé la confiance du City group. Lors de la dernière journée avant la trêve internationale, Troyes a été tout près de s’imposer sur la pelouse de Valenciennes mais a finalement encaissé un but à la 92e (1-1). Comme souvent depuis le début de saison, les Troyens démarrent plutôt bien les matchs mais se montrent extrêmement fébriles en fin de match, et ce fut une nouvelle fois le cas au Hainaut.

De son côté, Concarneau s’attendait à un exercice compliqué pour sa 1re en Ligue 2. Le club breton lutte avec les moyens du bord et parvient pour le moment à éviter la zone relégation. 15es, les hommes de Le Mignan flirtent dangereusement avec la zone rouge puisqu’ils ne possèdent que 4 points de plus que le premier relégable, le Paris FC. Capable de coups, Concarneau a décroché une victoire très importante face à Dunkerque (4-3) également promu lors de son dernier match disputé. Dans ce match au scénario fou, le club breton s’est retrouvé mené 3-2 mais a su renverser le match en fin de partie avec notamment une réalisation de Ba en fin de rencontre. Souvent intéressant dans le jeu, Troyes manque cruellement d’efficacité mais pourrait avoir profité de la trêve pour rectifier le tir. Avec un peu plus de réussite, l’ESTAC pourrait s’imposer à domicile face à une formation de Concarneau à sa portée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

